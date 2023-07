(SUR)

Jakarta: Cakra Khan menjadi penyanyi Tanah Air kedua yang berhasil membuat Indonesia bangga lewat penampilannya di acara ajang pencarian bakat, America’s Got Talent 2023.Penampilan Cakra Khan sudah diunggah oleh pihak America’s Got Talent di kanal YouTube resminya pada hari ini, Rabu, 19 Juli 2023. Dalam video tersebut Cakra tampak mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan jaket coklat muda.Seperti Putri Ariyani yang sebelumnya sudah menggemparkan panggung America’s Got Talent, Cakra Khan juga berkesempatan menyanyikan dua lagu. Bedanya, penampilan Cakra saat membawakan lagu Make it Rain sempat dihentikan Simon Cowell karena juri tersebut kurang suka.“Aku pikir kamu punya suara yang bagus, tapi aku tidak suka lagunya. Apakah ada lagu lain yang bisa kamu bawakan?” tanya Simon Cowel.Penyanyi asal Jawa Barat itu kemudian menyanyikan lagu No Woman, No Cry dari legenda reggae Bob Marley. Ia menyebut, dirinya tumbuh dengan lagu-lagu Bob Marley yang kerap dimainkan oleh mendiang ayahnya.Penampilan tersebut sukses membuat para juri terpukau, tanpa terkecuali Simon Cowell. Salah satu juri yang dikenal ‘killer’ itu memujinya karena memiliki warna suara yang langka. Sementara juri lainnya, Heidi Klum, menyebut suaranya unik dan seksi.“Menurutku, kamu sangat unik dan seksi. Kamu punya suara yang benar-benar keluar yang tak pernah dilupakan. Sungguh sangat istimewa,” puji Heidi Klum.Cakra Khan pun senang mendengar tanggapan positif dari keempat juri di America’s Got Talent 2023. Ia menyampaikan terima kasih berulang kali. Penyanyi tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang mendukungnya lewat media sosial.“Bismillah, assalamualaikum semuanya. Hi everyone I just want to say thank you for everything. I’m grateful to have you all on my journey @agt @agtauditions.. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semuanya. This song means a lot to me the legendary sir Bob Marley,” tulis Cakra Khan di unggahan Instagramnya.