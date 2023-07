Keren! Taylor Swift Susul Prestasi The Beatles Lewat Album Barunya

(SUR)

Jakarta: Taylor Swift masuk ke dalam Hot 100 Billboard lewat 22 lagu di album terbarunya Speak Now (Taylor’s Version). Pencapaian ini membuatnya mampu bersanding dengan rekor yang hanya dimiliki oleh The Beatles. Dengan masuknya keseluruhan lagu dalam album Speak Now (Taylor’s Version), tiga single dari tiga album berbeda milik penyanyi asal Amerika Serikat ini duduk di Top 10 pekan ini. Ketiga single itu adalah I can See (Taylor’s Version) (From the Vault) dari Speak Now (Taylor’s Version) di posisi lima, Cruel Summer dari Lover di posisi sembilan, dan Karma dari Midnights di posisi 10.Diketahui prestasi seperti ini hanya pernah diraih oleh The Beatles sebelumnya. Band legendaris itu menjadi yang pertama dalam sejarah merajai tangga lagu Top 10 Billboard dengan tiga lagu dari tiga album miliknya. Lagu-lagu tersebut yakni I Want to Hold Your Hand di posisi pertama, She Loves You di nomor dua, dan Please Please Me di posisi enam.Melansir Variety, Billboard juga menyatakan Taylor Swift merupakan artis pertama dalam hampir 60 tahun terakhir yang empat albumnya ada dalam top 10 secara bersamaan, di antaranya album Midnights, Lover, dan Folklore. Serta, punya 11 album dalam top 200 dalam satu waktu.Tak cukup prestasi yang dimiliki sampai di sana, Taylor Swift memiliki rilisan seperti Anti-Hero dari album Midnights yang saat ini duduk di 20 besar Hot 100. Sementara itu, musisi ini telah meluncurkan 42 lagu top 10 single terbaik.Sebagai tambahan informasi, Taylor Swift sebentar lagi akan mulai menyapa penggemarnya di seluruh dunia lewat konser solonya yang bertajuk The Eras Tour. Dimulai dari Agustus 2023 di Meksiko, lalu berlanjut ke Argentina dan Brazil pada November 2023.Tak hanya negara-negara di Amerika, Swift juga akan mampir ke sejumlah kota di Eropa dan Australia. Sedangkan di Asia, The Eras Tour hanya akan digelar di Tokyo, Jepang selama empat hari dan Singapura selama enam hari.