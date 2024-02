The Black Label Umumkan Girl Group Baru, Ada 'Kembaran' Jennie Blackpink

baca juga: NCT DREAM Dikabarkan Comeback Pada Maret 2024

(ELG)

Agensi The Black Label merilis pernyataan girl group baru pada Selasa, 6 Februari 2024. Mereka telah bersiap mengenalkan girl group pertama dan diperkirakan debut pada paruh pertama tahun 2024.“Girl group yang diproduseri THEBLACKLABEL sedang melakukan persiapan dengan target bisa debut di paruh pertama tahun ini,” kata agensi tersebut, dikutip dari Soompi.Foto para trainee girl group The Black Label ini tersebar di komunitas online pada Senin, 5 Februari 2024. Dalam foto tersebut, ada tujuh trainee perempuan dengan wajah tertutup.Melansir kpopchart.net, kabarnya ada aktris dan model cilik Amerika Ella Gross yang disebut mirip dengan Jennie Blackpink . Kemudian, koreografer terkenal Korea Selatan Bailey Sok dan cucu dari ketua Shinsegae Inc. Lee Myung Hee ada di foto tersebut.Mendengar rumor tersebut, warganet langsung mengomentarinya"Jika benar, itu akan menjadi topik hangat""Wah, satu-satunya cucu Shinsegae?""Benar sekali, aku menantikannya, girl group Teddy,"The Black Label milik seorang produser musik Teddy Park. Banyak karyanya dipopulerkan oleh Big Bang hingga Blackpink. Agensi ini didirikan oleh Teddy bersama rekannya, Kush pada 2015.