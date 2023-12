Lirik dan Makna Lagu 'Back To December' Taylor Swift Lengkap dengan Terjemahan

Lirik Lagu "Back To December" - Taylor Swift dan Terjemahan



Penyanyi Taylor Swift merilis lagu "Back To December" pada Oktober 2010. Simak lirik dan makna lagu tersebut dengan terjemahannya.Lagu "Back To December" masuk ke salah satu deretan dalam album milik Taylor Swift yang bertajuk Speak Now. Lagu tersebut menceritakan tentang keinginan Taylor Swift untuk meminta maaf kepada mantan kekasihnya pada masa lalu dan ingin kembali padanya.I’m so glad you made time to see me(Aku sangat senang kau meluangkan waktu untuk menemuiku)How’s life? Tell me how’s your family?(Bagaimana hidup? Katakan padaku bagaimana keluargamu?)I haven’t seen them in a while(Aku belum pernah melihat mereka dalam beberapa saat)You’ve been good, busier than ever,(Kamu sudah baik, lebih sibuk dari sebelumnya)We small talk, work and the weather(Kami kecil bicara, kerja dan cuaca)Your guard is up and I know why(Penjagamu sudah bangun dan saya tahu mengapa)’cause the last time you saw me(Karena terakhir kali kau melihatku)Is still burned in the back of your mind(Masih dibakar di belakang pikiranmu)You gave me roses and I left them there to die(Kamu memberi saya mawar dan saya meninggalkan mereka di sana untuk mati)Wishing that I realized what I had when you were mine(Berharap aku menyadari apa yang kumiliki saat kau menjadi milikku)I’d go back to December, turn around and make it all right(Aku akan kembali ke bulan Desember, berbalik dan membuatnya baik-baik saja)I go back to December all the time(Aku kembali ke bulan Desember setiap saat)These days I haven’t been sleeping(Hari-hari ini aku belum tidur)Staying up playing back myself leavin’(Tetap bermain kembali sendiri leavin')When your birthday passed and I didn’t call.(Saat ulang tahunmu berlalu dan aku tidak menelepon)And I think about summer, all the beautiful times(Dan saya memikirkan musim panas, semua saat indah)I watched you laughing from the passenger side(Aku melihatmu tertawa dari sisi penumpang)Realized that I loved you in the fall(Menyadari bahwa aku mencintaimu di musim gugur)Then the cold came, the dark days when fear crept into my mind(Lalu dinginnya datang, hari-hari yang gelap saat ketakutan merayap ke dalam pikiranku)You gave me all your love and all I gave you was “Goodbye”(Kamu memberi saya semua cintamu dan yang kuberikan padamu adalah “selamat tinggal”)So this is me swallowing my pride(Jadi ini saya menelan harga diri saya)Standing in front of you saying, “I’m sorry for that night”(Berdiri di depanmu berkata, “Saya minta maaf untuk malam itu”)And I go back to December all the time.(Dan saya kembali ke bulan Desember setiap saat)It turns out freedom ain’t nothing but missing you,(Ternyata kebebasan tidak lain hanyalah merindukanmu)Wishing that I realized what I had when you were mine.(Berharap aku menyadari apa yang kumiliki saat kau menjadi milikku)I’d go back to December, turn around and change my own mind(Aku akan kembali ke bulan Desember, berbalik dan berubah pikiran)I go back to December all the time.(Aku kembali ke bulan Desember setiap saat)I miss your tanned skin, your sweet smile, so good to me, so right(Aku merindukan kulit kecokelatanmu, senyum manismu, sangat baik bagiku, begitu benar)And how you held me in your arms that September night(Dan bagaimana kamu menahanku di pelukanmu pada malam bulan September itu)The first time you ever saw me cry(Pertama kali kau melihatku menangis)Maybe this is wishful thinking,(Mungkin ini angan-angan)Probably mindless dreaming,(Mungkin tanpa berpikir bermimpi)If we loved again I swear I’d love you right…(Jika kita mencintai lagi aku bersumpah aku akan mencintaimu dengan benar)I’d go back in time and change it but I can’t.(Aku akan kembali pada waktunya dan mengubahnya tapi aku tidak bisa)So if the chain is on your door I understand.(Jadi jika rantai itu ada di pintumu aku mengerti)But this is me swallowing my pride(Tapi ini saya menelan harga diri saya)Standing in front of you saying, “I’m sorry for that night”(Berdiri di depan kamu berkata, “saya minta maaf untuk malam itu”)And I go back to December…(Dan aku kembali ke bulan Desember)It turns out freedom ain’t nothing but missing you,(Ternyata kebebasan tidak lain hanyalah merindukanmu)Wishing that I’d realize what I had when you were mine.(Berharap aku menyadari apa yang kumiliki saat kau menjadi milikku)I’d go back to December, turn around and make it all right.(Aku akan kembali ke bulan Desember, berbalik dan membuatnya baik-baik saja)I’d go back to December, turn around and change my own mind(Aku akan kembali ke bulan Desember, berbalik dan berubah pikiran)I’d go back to December all the time.(Aku akan kembali ke bulan Desember setiap saat)All the time(Sepanjang waktu)