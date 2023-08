Inspirasi Musik Britney Spears di Lagu Terbaru Mea Shahira

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi pop-R&B Mea Shahira kembali merilis lagu terbaru berjudul "Not Today Not Tomorrow". Lagu ini menandai kembalinya Mea berkarya setelah terakhir kali melepas lagu kolaborasi dengan rapper Matter Mos pada tahun 2021 dan berhasil menembus nominasi AMI (Anugerah Musik Indonesia) Awards.Lagu yang dirilis di bawah naungan Sony Music Entertainment Indonesia ini, Mea coba tampil berbeda dengan single sebelumnya seperti "I" dan "Kissin' Mirrors" yang diluncurkan pada tahun 2019. Lagu ini menggambarkan asmara menggebu-gebu yang sedang dialami Mea."Aku pertama kali dapat ide mengenai lagu ini ketika aku baru pulang dari rumah pacarku. Singkat ceritanya, lagu ini adalah mengenai fase 'bulan madu' yang dijalani oleh sepasang sejoli. Itu adalah momen manis yang enggak boleh disia-siakan oleh siapapun," kata Mea Shahira dalam keterangan tertulisnya.Mea Shahira menggaet teman- teman terdekatnya Trichia Deeza Clarissa dan Dila Sarah sebagai co-songwriters untuk lagu "Not Today Not Tomorrow". Dila Sarah sebelumnya pernah terlibat dalam penggarapan karya-karya untuk musisi muda seperti Rahmania Astrini di lagu "I Don't Mind", Andrea Tanzil di lagu "Uneasy") dan Antarestya di lagu "Memorabilia". Mereka rupanya banyak terinspirasi dari musik R&B di era tahun 1990an."Kami banyak terinspirasi dari musik R&B dari era akhir 90an dan awal 2000an. Selain itu, lagu M2M yang judulnya 'Pretty Boy' dan lagu Britney Spears yang judulnya 'Everytime' juga turut memengaruhi sound lagu ini. Kami ingin lagu 'Not Today Not Tomorrow' ini terkesan lembut, atraktif, tapi bisa bikin pendengarnya sing along juga," paparnya.Dila Sarah pun memuji Mea Shahira sebagai salah satu musisi R&B paling kreatif dan tekun yang pernah dia temui. Menurut Dila Mea adalah tipe musisi yang sangat menguasai bagaimana cara menulis sebuah lagu."Dia punya talenta, dia punya etos kerja, dan dia punya ciri khasnya sendiri. Selama dia senantiasa konsisten dalam karyanya, aku rasa Mea punya potensi besar untuk menjadi the next big thing di industri musik Indonesia," ujar Dila Sarah.Penyanyi yang pernah berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dan Winky Wiryawan ini berharap lagunya bisa diterima. Mea Shahira secara khusus mempersembahkan lagu ini untuk musisi perempuan Indonesia yang sempat merajai radio di Tanah Air."Aku ingin semua orang yang mendengar lagu ini merasa kembali ke masa kecil mereka. Ketika mereka masih polos-polosnya dan suka mendengarkan musik easy listening di radio bersama orang tua mereka di mobil setiap paginya. Terlepas demikian, aku selalu penasaran dalam mengeksplorasi dimensi-dimensi musik R&B lainnya," tutupnya.