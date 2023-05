Reality Club Persembahkan Antologi Cinta Melalui Album Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Tidak ada kisah cinta yang sama persis, masing-masing punya keunikannya sendiri. Setiap kisah cinta pun layaknya sebuah film, yang punya dinamikanya masing-masing, mulai dari konflik yang berbeda, hingga akhir kisah yang bahagia, pahit, ataupun menggantung.Setiap kisah cinta layak mendapatkan filmnya sendiri, dan setiap film, layak memiliki soundtrack-nya sendiri. Dalam hal ini, album inilah soundtracknya, Reality Club Presents....Reality Club Presents... adalah sebuah perayaan cinta, sebuah eksplorasi terhadap berbagai kisah romantis yang diceritakan melalui berbagai genre, tampilan, dan nuansa yang unik.Album ini berisikan 10 cerita cinta, mulai dari yang melintasi puncak-puncak yang indah, hingga yang melalui lembah-lembah gelap yang menghancurkan jiwa. Melalui album ini, Reality Club mengajak para pendengarnya untuk berpikir, merasakan, dan pada akhirnya, melakukan sesuatu untuk cinta mereka masing-masing.Perilisan album ini sudah dimulai sejak awal 2021 dengan merilis sejumlah track sebagai single beserta music video-nya. "I Wish I Was Your Joke" menjadi yang pertama dirilis, diikuti dengan "You Let Her Go Again", "Tell Me I'm Wrong", "Anything You Want", hingga "Dancing In The Breeze Alone".Adapun "Love Epiphany" dipilih sebagai track jagoan. Track ini bagaikan sebuah perjalanan musikal yang menceritakan sebuah pencerahan dimana seseorang dapat kehilangan segalanya dan mengalami semua hal buruk dalam cinta, namun juga memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan semuanya."Love Epiphany" turut menampilkan orkestra 46-piece dari Budapest Orchestra, yang merupakan kolaborator tetap di album ketiga ini. MV dari single ini rencana bisa disaksikan mulai minggu depan.Reality Club Presents... bisa didengarkan dan dinikmati di berbagai platform streaming musik mulai Jumat ini, 26 Mei 2023.