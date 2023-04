Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Maiya Deviatkova merilis single terbaru berjudul "Bleed For Me". Lagu ini seakan menjadi pembuktian Maiya memantapkan diri berkarier di Indonesia.Selain bernyanyi dan menulis lagu, Maiya menekuni profesi sebagai model internasional yang berkarier di luar negeri. Ketika datang ke Indonesia, wanita asal Jerman ini langsung jatuh hati."Saya merasa sangat nyaman di sini. Sebelumnya saya punya kontrak kerja di sini selama tiga bulan dan orang-orang Indonesia membuat saya nyaman," kata Maiya di Jakarta.Maiya sebelumnya merilis lagu "Touched". Kini di bawah naungan Sinjitos Collective, dia membawakan lagu "Bleed for Me". Lagu ini masih melibatkan Joseph Saryuf (Iyub) sebagai produser dan penulis lagu."Selain cantik, Maiya mempunyai karakter suara yang unik. Dia juga nulis lagu. Aku pertama kali kenal kaget banget ya dia punya lagu. Dia cerita kalau dulu buat lagu sama kakaknya terus dia nyanyi. Dia punya warna suara yang bagus," kata Iyub.Lagu "Bleed for Me" sendiri mengangkat dua orang yang sedang berusaha saling melupakan satu sama lain. Iyeb banyak memasukkan unsur musik elektronik dengan bassline soul dan funk yang groovy serta elemen akustik yang kental."Lagu ini tentang dua orang sedang berusaha move on satu sama lain. Cara bagaimana mereka keluar dari hubungan ini. Ini buka soal peperangan diri tapi soal bagaimana orang itu bisa berjuang untuk dirinya sendiri," kata Maiya.Setelah merilis dua lagu, Maiya memastikan bakal merilis karya lain. Dengan dukungan Iyub dan musisi lain, Maiya siap mengarungi industri musik Indonesia lebih dalam."Saya sangat enjoy dengan musik ini. Saya juga berharap orang lain juga enjoy dengan ini. Saya emang sangat bersemangat untuk bermusik di sini," tutupnya.