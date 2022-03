Voice of Baceprot Rilis Lagu Baru, Melibatkan Teknisi Audio Album Nevermind Nirvana

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Trio rock asal Garut Voice of Baceprot (VoB) merilis single baru bertajuk "(Not) Public Property." Lewat single yang dirilis bertepatan dengan Hari Permpuan Internasional ini VoB menyuarakan tentang kesadaran atas penghormatan otoritas tubuh."(Not) Public Property" menjadi penanda penting dalam perjalanan VoB, lagu ini menjadi lagu pertama yang ditulis VoB tanpa bimbingan dari mentor mereka sejak SMK, Abah Ezra.Single ini diproduseri oleh Yuka Dian Narendra, produser yang telah mengerjakan proyek musik Anda Perdana, Bonita, Gribs, dan Alien Sick. Sedangkan untuk urusan vokal, VoB mendapat arahan dari pengarah vokal Irvan "Irvnat" Natadiningrat yang berpengalaman mengarahkan vokal dalam rekaman Krisdayanti, Tiga Diva, Indonesian Idol, dan X-Factor.Urusan mixing, VoB mempercayakan kepada produser asal Denmark, Tue Madsen, yang pernah menangani band top dunia seperti Meshuggah, Suicide Silence, Mnemic, dan Sick Of It All. Sedangkan proses mastering dikerjakan oleh Howie Weinberd, teknisi audio dari Amerika yang turut mengerjakan master album Nevermind dari Nirvana dan Licensed To Ill dari Beastie Boys."(Not) Public Property" memperdengarkan sisi VoB yang lebih "liar" dari segi aransemen dengan kental nuansa funk rock dan punk.Video musik "(Not) Public Property" disutradarai oleh Yosep Anggi Noen. Video musik itu menjadi bagian dari Women Of The World (WOW), sebuah perayaan tahunan dari Hari Perempuan Internasional Inggris. Kerja sama ini juga menjadikan VoB sebagai artis residensi digital pertama dari WOW Sounds.