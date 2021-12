Daftar Pemenang Asia Artist Awards 2021

Berikut ini daftar lengkap pemenang AAA 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ajang penghargaan untuk artis Korea Selatan , Asia Artist Awards (AAA) 2021 telah berlangsung di KBS Arena Hall. Pembawa acara tahun ini adalah Leeteuk Super Junior dan Jang Won Young IVE.Dilansir dari Soompi, acara tersebut diselenggarakan oleh Star News dan Star Continent. Upacara tahunan itu pertama kali dimulai pada 2016 untuk menghormati aktor dan penyanyi di seluruh Asia.Sembilan peraih Daesangs (Grand Prizes) untuk tahun ini diberikan untuk Lagu Terbaik atau Song of the Year (“Butter” milik BTS ), Aktor Terbaik (Lee Jung Jae), Aktor TV Terbaik (Lee Seung Gi), Aktor Film Terbaik (Yoo Ah In), Album Terbaik (NCT 127), Trot of the Year (Lim Young Woong), Performance of the Year (Stray Kids), Singer of the Year (SEVENTEEN), dan Stage of the Year (aespa).Daesang — Song of the Year: “Butter” (BTS)Daesang — Actor of the Year: Lee Jung JaeDaesang — TV Actor of the Year: Lee Seung GiDaesang — Film Actor of the Year: Yoo Ah InDaesang — Album of the Year: NCT 127Daesang — Trot of the Year: Lim Young WoongDaesang — Performance of the Year: Stray KidsDaesang — Singer of the Year: SEVENTEENDaesang — Stage of the Year: aespaBest New Artist (Penyanyi): ENHYPEN, aespaBest New Artist (Aktor): Lee Do HyunAAA Focus (Penyanyi): DKB, KINGDOM, BLITZERSAAA Focus (Aktor): Doyoung NCT, Park Gun IlAAA Potential (Penyanyi): AleXa, T1419AAA Potential (Aktor): Minhyun NU’ESTAAA New Wave (Penyanyi): STAYC, WeeklyAAA New Wave (Aktor): Na In WooRET Popularity Award (Penyanyi): Lim Young Woong, EXO, TWICE, CLRET Popularity Award (Aktor): Song Ji Hyo, Kim Seon HoU+ Idol Live Popularity Award (Penyanyi): BTS, Blackpink, Lim Young Woong, IUU+ Idol Live Popularity Award (Aktor): Jung Ho Yeon, Kim Seon HoAAA Best OST: Lim Young Woong (“Love Always Run Away” dari drama Young Lady and Gentleman)