Tampil di Grammy Awards, Olivia Rodrigo Bersimbah 'Darah'

Advertisement

baca juga: Penyanyi Ini Bela Palestina di Grammy Awards 2024

(ELG)

Penyanyi Olivia Rodrigo bawakan lagu "Vampire" di panggung Grammy Awards 2024 dengan gaun merah merona sembari menampilkan sandiwara yang dipersiapkan."I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts as you sunk your teeth into me, you're a Bloodsucker, dream crusher. Bleeding me dry like a .... damn vampire," penggalan lirik lagu "Vampire" yang dibawakan oleh Rodrigo.Melansir Grammy.com, momen drama meningkat ketika darah palsu mulai mengucur dari lengan Rodrigo dan latar belakang bunga di atas panggung setelah chorus pertama. Selain itu, wajah dan dada penyanyi itu tercoreng noda merah dengan akhir lagu yang menegangkan.Rodrigo berhasil mendapatkan penghargaan pertamanya melalui potongan album "ballad of a homeschooled girl" dalam kategori Rock. Potongan album tersebut masuk nominasi Best Rock Song.Lagu "Vampire" dinominasikan untuk tiga kategori Grammy, di antaranya Record Of The Year, Song Of The Year, and Best Pop Solo Performance. Sementara itu, album GUTS dinominasikan untuk Album Of The Year dan Best Pop Vocal Album.Setelah dirilis musim panas lalu, lagu "Vampire" dari album GUTS menduduki puncak Billboard Hot 100. Lagu "drivers license" dan "good 4 u" dari album debutnya SOUR juga memecahkan rekor luar biasa pada 2021.Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke 66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024, waktu setempat.