Ini Pujian Simon Cowell yang Bikin Putri Ariani Terharu

Jakarta: Putri Ariani menjadi trending topic usai dirinya mendapatkan Golden Buzzer di Americas's Got Talent , Selasa, 6 Juni 2023 waktu setempat.Golden Buzzer tersebut diberikan oleh Simon Cowell, salah satu juri yang dikenal paling 'pelit' dan jarang memberikan pujian.Usai lagu pertama, Simon Cowell bahkan sempat naik penggung untuk meminta Putri menyanyikan lagu Elton John berjudul Sorry Seems to Be the Hardest Word."Saya sangat menyukai suaranya (Putri). Saya ingin ia menyanyikan lagu kedua," kata Simon.Lagu tersebut berhasil dibawakan Putri dengan ciri khasnya yang membuat penonton dan para juri kembali terpukau.Tak hanya itu, Cowell juga memberikan pujian yang membuat Putri terharu."Saya tahu kita semua merasakan hal yang sama. Dia berusia 17 tahun, menulis lagunya sendiri. Dia juga memiliki suara yang sangat khas, dan sangat-sangat bagus. Kamu memiliki semacam cahaya dalam dirimu.""Beri tahu saya adakah sesuatu yang kamu nantikan," kata Simon."Saya ingin pergi ke Juiliard," jawab Putri Singkat.Tak berpikir panjang, Simon Cowell langsung berdiri dan menekan tombol Golden Buzzer untuk Putri Ariani.Golden Buzzer tersebut langsung mengantarkan Putri melaju ke babak live show America's Got Talent.