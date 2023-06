Sukses Menggebrak America’s Got Talent, Ini Lirik Lagu Loneliness yang Dinyanyikan Putri Ariani

Lirik Lagu Loneliness





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Penampilan Putri Ariani di ajang pencarian bakat America's Got Talent pada Selasa, 6 Juni 2023 sukses memukau para juri dan juga penonton.Tak hanya itu, penyanyi asal Indonesia itu bahkan langsung maju ke babak live show tanpa harus mengikuti audisi lanjutan setelah Simon Cowell, salah satu juri yang dikenal paling 'pelit' dan jarang memberikan pujian itu memberikan Golden Buzzer yang ditujukan bagi peserta dengan penampilan luar biasa.Dalam kompetisi tersebut, Putri menyanyikan dua lagu sambil memainkan grand piano. Salah satu lagu yang dinyanyikan berjudul Loneliness yang merupakan single terbaru miliknya yang dirilis pada September 2021.Diketahui, lagu tersebut menceritakan tentang kekecewaan yang dialami oleh seorang perempuan karena dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Adapun berikut adalah lirik lagu Loneliness milik Putri Ariani yang berhasil membuat juri dan penonton AGT musim ke-18 itu terpukau dan memberikan standing ovation.I remember when we still oneYour laugh, your voice, and your bright eyesWe're together in this lovePromise we'll foreverAnd now you left me aloneCause You find someone betterYou're in that way with herAnd one thing I knowYou break my heart, break my hopeMake me so down in a lonelinessYou left me when I deepThought you are my best sceneBeing my prince, but I was wrongBaby, you change a pink into the blueAnd what does it mean all the things that we have writtenThe great conversation and a beautiful futurePerfect definition of sadly flowerYou break my heart, break my hopeMake me so down in a lonelinessYou left me when I deepThought you are my best sceneBeing my prince, but I was wrongOh baby, you change a pink into the blueOoh, ooh, ooh, ooh, ooh, oohOoh, ooh, ooh, ooh, ooh, oohOoh, ooh, ooh, ooh, ooh, oohYou break my heart, break my hopeMake me so down in a lonelinessYou left me, you left me when I'm in loveThought you are my best sceneBeing my prince, (i was wrong) but I was wrong (i was wrong)I was wrong (I was wrong)I was wrong (I was wrong)I was wrong (I was wrong)I do i fall in you