Kanye West Rilis Album Donda, Kolaborasi dengan Banyak Musisi Kawakan

Jakarta: Kanye West mengeluarkan album ke-10, Donda, pada Minggu, 29 Agustus 2021, waktu setempat. Album ini sempat diperdengarkan dalam tiga listening party sebelum rilis secara resmi.Dilansir dari E! Online, nama Donda diambil dari nama mendiang ibu Kanye. Album ini memuat tema religi serta dirilis di Apple Music, Amazon Music, dan Spotify.Album Donda berisi 27 lagu, termasuk sebuah lagu utama, yang menampilkan vokal dari Ariana Grande. Hal ini menandai kolaborasi pertama Ariana dengan Kanye.Album ini juga menyertakan lagu Believe What I Say, yang menjadi sampel lagu Lauryn Hill yang hits pada 1998 berjudul Doo Wop (That Thing).Beberapa musisi yang turut berkolaborasi dalam album Donda adalah Travis Scott, The Weeknd, Chris Brown, Kid Cudi, Playboi Carti, Young Thug, The Lox, dan mendiang rapper Pop Smoke. Ada juga kolaborasi dengan Jay-Z yang menyumbangkan satu bait untuk lagu Jail.Baca: Kantung Berisi Udara dari Pesta Album Baru Kanye West Dijual Kanye juga berkolaborasi menulis lirik dengan Marilyn Manson alias Brian Warner, yang muncul di listening party terbaru Kanye di Chicago. Keduanya menulis lagu Jail part 2 bersama rapper DaBaby.Sementara itu, Kanye menyebutkan bahwa labelnya merilis album Donda tanpa seizinnya. Namun, lagu itu muncul di album."Universal put my album out without my approval and they blocked Jail 2 from being on the album (Universal mengeluarkan album saya tanpa persetujuan saya dan mereka memblok lagu Jail 2 dalam album)," tulis akun @kanyewest.(SUR)