Agnez Mo Rilis Video Musik Lagu Terbaru, Ada Lambang Indonesia

Penyanyi Agnes Monica alias Agnez Mo resmi merilis video musik (MV) untuk lagu terbarunya, "F Yo Love Song". Pada MV ini, Agnez dengan bangga memamerkan karya seni yang melambangkan Indonesia, kepada dunia. Salah satunya, patung burung Garuda."Represent. Spotted our Garuda. Who can spot another Indonesia represent on my newest music video?" tulis Agnez Mo di Instagram miliknya.Ia juga menuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Selain itu, MV yang diunggah di akun Youtube Agnez Mo ini diarahkan oleh Agnez sendiri.Pada MV yang baru saja dirilis itu, tak hanya memperlihatkan patung burung Garuda. Bahkan, Agnez Mo mengenakan celana dan jaket batik dengan desain modern.Selan itu, Agnez memperlihatkan tarian dari penari tradisional. Digambarkan juga situasi pasar dan jalanan yang kerap kali kita jumpai di Indonesia. Juga salah satu transportasi umum yang beroperasi di Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia, yakni bajaj.Pengemasan yang luar biasa detail berhasil ditampilkan oleh penyanyi peraih 194 piala penghargaan itu. Video musik ini pun mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar Agnez Mo hingga kerabat dekat.Salah satunya, musisi Melly Goeslaw yang mengomentari unggahan Instagram sang penyanyi. Musisi yang setia mendukung karier Agnez sejak Agnez berusia 19 tahun ini menyisipkan dua emoticon api, seraya memberikan semangat membara kepada Agnez Mo."Teh Melly, terima kasih," respons Agnez Mo."Lirik internasional, tapi membanggakan Indonesia. Tetaplah sehat, perempuan favoritku," tulis salah satu akun netizen di kolom komentar."Indonesia pisan menggelegar," tutur netizen lainnya."Dunia selalu dan semakin jatuh cinta dengan Agnez Mo dan Indonesia," kata netizen lain.Di sisi lain, lagu "F Yo Love Song" adalah lagu yang dirilis Agnez Mo pada 11 Maret 2021. Lagu ini menceritakan tentang wanita yang menyadari betapa berharganya dia sebagai seorang wanita, dan dia pantas mendapatkan yang lebih baik dalam kehidupannya.(ASA)