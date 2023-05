Jerinx Bicara Dampak Baik Berakhirnya Pandemi di Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berakhirnya status pandemi covid-19 membuat sejumlah aktivitas yang dulu dilarang kini diperbolehkan. Sejumlah konser dan festival musik kembali marak. Tak hanya di Jakarta, tapi juga di banyak kota di Indonesia seperti Bali.Kemeriahan konser musik itu disambut baik oleh Jerinx. Penabuh drum Superman Is Dead (SID) itu ikut bahagia dengan semakin banyaknya konser, khususnya di Bali. Sebagai tempat wisata, Bali memang sempat terkena dampak paling besar ketika pandemi."Di Bali kemarin ada Joyland, ramai sih. Jarang sih saya dengar ada festival yang sepi di Bali, yang negatif tentang festival di Bali sangat minim beritanya. Jadi so far saya asumsikan antusiasme penonton tinggi. Apalagi setelah hampir tiga tahun ‘dipenjara’ enggak boleh bikin ini, bikin itu," kata Jerinx di sela Singaraja Fest, Sabtu (27/5/2023).Jerinx sendiri bersama SID ikut menjadi salah satu penampil di acara Singaraja Fest. Menurut Jerinx, menonton konser adalah salah satu cara terbaik melepaskan penat setelah terkungkung pandemi."Ketika pandemi telah berakhir, akhirnya semua orang celebrate, mereka perlu healing kan. Hampir tiga tahun mereka 'dipenjara' gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh jauh-jauh. Sekarang bisa ngeluapin semua perasaan yang terpendam. Jadi momennya pas, setelah pandemi orang butuh hiburan, pengin banget keluar untuk dilihat orang, melihat orang, interaksi dengan sosial," jelasnya.Selain SID, Singaraja Fest 2023 akan menampilkan sederet musisi top Bali seperti Lolot Band, Bagus Wirata, Joni Agung & Double T, Jun Bintang & The Strongking, Kis Band, Rajawali Ingkar Janji dan Scared of Bums. Ada pula sejumlah musisi nasional seperti Gigi, Tipe-X, Kangen Band serta Parade Hujan (Payung Teduh x Pusakata)."Singaraja Fest dalam perspektif saya sangat bijaksana dalam konteks mereka mengutamakan band-band lokal untuk dapat panggung festival seperti ini. Yang mana kebanyakan festival dengan kaliber yang sama seperti ini biasanya didominasi oleh band-band nasional.""Line up di Singaraja fest ini sangat memihak Local Talent dan itu menurut saya itu sebuah sikap yang bijak dan layak diapresiasi dan harus disupport. Misalkan SID tidak main di sini saya akan mengatakan hal yang sama juga," tutup Jerinx.