Trending! Ini Lirik Lagu RIIZE 'Memories' dan Terjemahannya

Lirik Lagu Memories dan Terjemahannya

(SUR)

Jakarta: RIIZE baru saja merilis video musik untuk single prolog bertajuk ‘Memories’. Lagu tersebut sukses menarik perhatian publik dan trending di media sosial.RIIZE merupakan boy group baru SM Entertainment beranggotakan 7 orang. Grup ini akan debut secara resmi pada 4 September 2023 dengan album ‘Get A Guitar. Menjelang debutnya itu, RIIZE merilis lagu prolog ‘Memories’ pada Senin, 21 Agustus 2023.Lagu ini menceritakan kehidupan para anggota RIIZE saat tengah mempersiapkan debut mereka. Sementara itu, berbeda dengan para seniornya di agensi, konsep yang diusung RIIZE tampak lebih fresh.Eoryeosseul jeok oechyeo I’m a star(Saat aku kecil, aku berteriak aku adalah bintang)Oettan geogin Mars(Tempat yang terpencil, itu adalah Mars)Ttambangul eorin uri chueok eorin(Tetesan keringat, kenangan kita yang masih muda)Sajin sok geu misoneun It’s all you(Senyum di foto itu, semua itu adalah dirimu)Nan heumppeok ppajyeosseotji(Aku basah kuyup)Fall in I’m fallin’(Jatuh, aku jatuh)Dasi tto chueogeul mandeulja(Ayo kita membuat kenangan kembali)Big flows big flows(Langkah besar, langkah besar)Keun georeumeul geotji(Aku berjalan dengan langkah besar)They soft they soft(Mereka lembut, mereka lembut)Nan meositgo sipji(Aku ingin terlihat keren)For sure for sure(Itu pasti, pasti)Urin hanayeotji(Kami adalah satu)East to the south to the north to the west side(Dari timur ke selatan ke utara ke sisi barat)We RIIZE(Kami adalah RIIZE)I Don’t wanna waste all these feelings(Aku tak ingin menyia-nyiakan semua perasaan ini)I gotta taste i barameul(Aku harus mencicipi angin ini)Nan nochigo sipji ana(Aku tak ingin melewatkannya)Banjjagineun uriin geoya(Kami akan bersinar dan mempesona)Don’t wanna waste all these meanings(Aku tak ingin menyia-nyiakan semua makna ini)Himkkeot ango kkumeul kkune(Aku bermimpi dan memeluknya dengan erat)Naega jeil joahaneun geoya(Aku sungguh sangat menyukainya)Neowa na uri Memories(Kau dan aku, kenangan kita berdua)On ujuneun namanui Stages(Seluruh alam semesta adalah panggungku)Modureul haengbokage hal naui Playlist(Daftar laguku akan membuat semua orang bahagia)Sesangui gaunde sone jwin Chance(Aku menggenggam kesempatan di tengah dunia ini)Sori jilleo(Berteriaklah)Gakkeum oeropdeon geunaldeul nan hollo(Terkadang aku sendirian di hari yang terasa sepi)Jigeum i gibuneun ttaseuhan wiro(Perasaan sekarang ini adalah penghiburan yang hangat)Haeboja malhaetji hamkkejanni(Ayo kita mencobanya, bukankah kita tengah bersama-saam?)Ireoke yeongwonhi(Seperti ini untuk selamanya)Big flows big flows(Langkah besar, langkah besar)Ttak buteo isseulge(Aku berjalan dengan langkah besar)They soft they soft(Mereka lembut, mereka lembut)Na gil doeeo julge(Aku ingin terlihat keren)For sure for sure(Itu pasti, pasti)Deo meolli gabolge(Kami ingin pergi lebih jauh)East to the south to the north to the west side(Dari timur ke selatan ke utara ke sisi barat)We RIIZE(Kami adalah RIIZE)I Don’t wanna waste all these feelings(Aku tak ingin menyia-nyiakan semua perasaan ini)I gotta taste i barameul(Aku harus mencicipi angin ini)Nan nochigo sipji ana(Aku tak ingin melewatkannya)Banjjagineun uriin geoya(Kami akan bersinar dan mempesona)Don’t wanna waste all these meanings(Aku tak ingin menyia-nyiakan semua makna ini)Himkkeot ango kkumeul kkune(Aku bermimpi dan memeluknya dengan erat)Naega jeil joahaneun geoya(Aku sungguh sangat menyukainya)Neowa na uri Memories(Kau dan aku, kenangan kita berdua)Gaseumi ttwineun i gamjeongeul wonhaetji(Aku menginginkan perasaan yang membuat hatiku berdebar-debar ini)I neukkim Memories(Perasaan ini adalah sebuah kenangan)Areumdaun Dreams(Mimpi yang indah)We shine yeah deureo bwa(Kami bersinar yeah dengarkanlah)You’re on fire know I want ya(Kau begitu bersemangat, ketahuilah aku menginginkanmu)Want ya heuteojin peojeurui wanseong(Aku menginginkanmu, penyelesaian dari teka-teki yang berserakan ini)Binnadeon gyejeol(Musim yang bersinar)Ijen modu oechyeo Awesome(Sekarang semua orang berteriak, luar biasa)Urideulmanui saegeuro muldeun maeum(Hati yang diwarnai dengan warna kita sendiri)Sijagirago malhago sipeun geoya(Aku ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah awal)Sigani geokkuro ga(Waktu berjalan mundur)Dasi sijakandaedo(Meski itu dimulai kembali)Bakkugo sipji ana(Aku tak ingin mengubahnya)Memories(Kenangan)Sesangeun uri geot(Dunia adalah milik kita)I Don’t wanna waste all these feelings(Aku tak ingin menyia-nyiakan semua perasaan ini)I gotta taste i barameul(Aku harus mencicipi angin ini)Nan nochigo sipji ana(Aku tak ingin melewatkannya)Banjjagineun uriin geoya(Kami akan bersinar dan mempesona)Don’t wanna waste all these meanings(Aku tak ingin menyia-nyiakan semua makna ini)Himkkeot ango kkumeul kkune(Aku bermimpi dan memeluknya dengan erat)Naega jeil joahaneun geoya(Aku sungguh sangat menyukainya)Neowa na uri Memories(Kau dan aku, kenangan kita berdua)