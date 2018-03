Shawn Mendes Rilis Singel Baru Pekan Ini

: Shawn Mendes kembali merilis sebuah lagu bertajuk In My Blood. Singel ini dikabarkan akan dilepas resmi antara 22 Maret dan 23 Maret mendatang.Kabar ini disiarkan melalui akun Twitter milik Shawn pada Rabu, 21 Maret 2018. Album sebelumnya Handswritten (2015) dan Iluminate (2016) sempat menduduki posisi puncak dalam kategori Billboard 200.Dilansir Billboard, singel ini akan diperkenalkan melalui layanan streaming Spotify.Sebelumnya, Shawn Mendes populer dengan beberapa singel hits di antaranya Stitches, Treat You Better, There's Nothing Holdin' Me Back serta lagu duetnya bersama Camila Cabello, I Know What You Did Last Summer.Shawn Mendes memulai debut karier bermusik saat mengkaver beberapa lagu melalui aplikasi Vine pada 2013. Aksinya menarik perhatian manajer artis Andrew Gertler dan perusahaan rekaman Islands Records A&R Ziggy Chareton.Debut albumnya, Handwritten (2015) dan Illuminate (2016) berhasil masuk dalam daftar tangga lagu 10 besar di Amerika dan Kanada.Penyanyi asal Kanada ini telah menggelar tiga tur musik dunia antara lain ShawnsFirstHeadlines, Shawn Mendes World Tour dan lluminate World Tour.(DEV)