Cara Unik Mocca Rayakan Album Baru di Tengah Pandemi

Pandemi membuat sejumlah musisi melakukan eksplorasi kreativitas pada batas-batas yang tak terpikirkan sebelumnya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Mocca. Dalam rangka perayaan album baru mereka, Day by Day, Mocca menggelar pesta virtual yang memungkinkan penggemarnya untuk lebih intim dengan mereka.Cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi realitas virtual. Cara ini tergolong baru digunakan oleh band di Indonesia dalam perilisan album. Penggemar cukup membayar Rp15 ribu melalui situs www.soca-tv.com, dan kemudian mendapat kode untuk mengakses empat episode acara yang diberi tajuk In Depth with Mocca,Empat episode In Depth with Mocca tayang satu episode per hari, mulai 7 Januari sampai 10 Januari 2021.Pengalaman maksimal menikmati acara ini adalah dengan kacamata realitas virtual, di mana kita dari awal diperlakukan sebagai sahabat Mocca. Kita disuguhi pandangan 360 derajat. Skenario dibuat seolah-olah kita adalah tamu spesial. Disapa dengan hangat, diajak ngobrol, diceritakan proses kreatif album Day by Day, sampai mereka tampil membawakan lagu-lagu dari album Day by Day, diselingi lagu-lagu hit mMocca"Ini kayaknya lagu yang awal kita buat ya, awal tahun (2020)," kata Arina sebelum membawakan Simple I Love You.Mocca sebelumnya merilis album Day by Day dalam dua versi, yaitu versi eksklusif dengan box CD yang juga dapat difungsikan sebagai jam meja. Kemudian versi CD reguler. Hal ini meneruskan tradisi Mocca yang dikenal selalu menghadirkan rilisan fisik unik, berbeda, dan menghadirkan nilai lebih dari sekadar rilisan fisik musik biasa.(ASA)