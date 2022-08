Curhat Mezzaluna di Lagu 'You Should Know', Putri Bimbim yang Makin Serius Bermusik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Mezzaluna D'Azzurri membuktikan dirinya benar-benar serius menekuni profesi sebagai musisi. Putri Bimbim Slank ini baru saja merilis lagu berjudul "You Should Know" yang merupakan single ketiganya di industri musik."You Should Know" sebenarnya dibuat Mezzaluna ketika masih SMA. Lagu ini merupakan bentuk keresahan Mezzaluna yang kesulitan mengungkapkan perasaan."Dulu suka susah mengeluarkan ekspresi diri kan, kayaknya perasaannya tuh. Kayak pengin ngasih tahu ada masalah, tapi enggak bisa (mengungkapkan) dan jadinya kesal. Waktu itu curhat gitu," kata Mezzaluna di Potlot, Jakarta.Langkah Mezzaluna yang semakin dalam di dunia musik ternyata sempat membuat sang ayah kaget tapi juga bukan hal yang mengejutkan. Bimbim rupanya tidak pernah tahu sang anak mahir juga membuat lagu. Mezzaluna ternyata memang sengaja tidak melibatkan sang ayah dalam proses pembuatan lagu."Bokap kaget sih. Karena kan dia tidak pernah tahu aku bikin lagu. Lagu ini kan awalnya proyek sekolah. Jadi bokap sama sekali enggak ikutan. Pas dengerin hasil akhirnya dia (takjub), oh bisa," ucapnya.Meski tak melibatkan sang ayah, Mezzaluna tak memungkiri nama besar Bimbim akan terus membayangi langkahnya. Namun, penyanyi yang akrab disapa Mez ini hendak menyampaikan pesan jika dia tidak harus mengikuti jejak Bimbim, termasuk dalam warna musik."Aku ingin kasih tahu aku juga punya warna tersendiri, punya kesukaan sendiri dan cerita sendiri. Jadi memang bebannya di situ," ujarnya.Lantaran masih terbilang baru di industri musik, Mezzaluna ingin mengeksplorasi banyak genre di lagu-lagunya. Dia sudah menyiapkan rencana merilis mini album dan mimpi lainnya.Meski genre lagunya terbilang segmented, Mezzaluna tak peduli. Bagi pengagum Danilla ini, musik merupakan ekspresi diri yang tak harus berkiblat pada pasar."Musik itu kan personal banget ya. Jadi makanya yang aku rilis harus yang benar-benar gue banget," tuturnya.