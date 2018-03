Setelah Tampil di SXSW, Efek Rumah Kaca Gelar Konser Akustik di New York

Sukses tampil di panggung SXSW di Esther's Follies, Austin pada 17 Maret lalu, grup musik Efek Rumah Kaca kembali beraksi di tepi sungai Hudson, New York City pada Selasa, 20 Maret 2018 waktu Indonesia atau pukul 11 pagi waktu New York. Kabar ini diketahui melalui akun Instagram Efek Rumah Kaca.Nantinya, Cholil Mahmud bersama Akbar Bagus Sudibyo dan Airil "Poppie" Nur Abadiansyah akan melangsungkan live melalui akun Instagram mereka tepat pukul 22.00 WIB.Sebelumnya, Efek Rumah Kaca lebih dulu menunjukkan aksi mereka di lokasi open mic tertua yang rutin diadakan setiap Senin malam di kota New York di Sidewalk Cafe sejak tahun 1985.Efek Ruma Kaca berangkat bersama delapan rekan lainnya dalam rangka menyukseskan aksi panggung mereka di acara SXSW yang digelar di Ester's Follies Austin. Keberangkatan mereka sempat diwarnai salah paham dengan pihak Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) Indonesia terkait jumlah harga tiket.Efek Rumah Kaca bersama rombongan kemudian berangkat ke acara SXSW dengan dana yang diperoleh dana mandiri tanpa dukungan BEKraf.Festival SXSW berlangsung ada 9-18 Maret 2018. Efek Rumah Kaca bersama Kimokal dan Rich Brian tampil mewakili Indonesia dalam festival musik dan teknologi tahunan tersebut.(ELG)