Taylor Swift Umumkan Tur Dunia, Singgah ke Singapura Tidak ke Indonesia

Taylor Swift telah mengumumkan jadwal baru konser The Eras Tour hingga 2024. Pengumuman itu disampaikan melalui akun Instagram @taylorswift, Selasa, 20 Juni 2023.Taylor Swift dengan antusias membagikan jadwal konser The Eras Tour dengan tanggal baru untuk beberapa negara, mulai dari tahun ini hingga tahun depan."Permisi, hi, ada yang ingin aku sampaikan. Aku tidak bisa menunggu kalian untuk ada di The Eras Tour tahun depan dengan tanggal internasional yang baru," tulis Taylor.Jadwal baru The Eras Tour akan dimulai pada Agustus 2023 di Meksiko pada 24-27 Agustus 2023. Kemudian berlanjut ke Argentina dan Brazil pada November 2023.Untuk Brazil, Taylor Swift akan menggelar konser di dua kota, yakni Rio de Janerio, 18-19 November 2023 dan Sao Paulo, 24-26 November 2023.Setelah itu, Taylor Swift akan melanjutkan jadwal konser selanjutnya pada Februari 2024 di Jepang dan Australia.Untuk Australia, Taylor Swift akan menggelar konser di dua kota, yakni Melbourne, 16-17 Februari 2024, dan Sydney, 23-25 Februari 2024.Selanjutnya, konser The Eras Tour 2024 akan berlanjut ke Singapura, 2-3 Maret 2024 hingga berakhir di Inggris, 16-17 Agustus 2024.Taylor Swift juga akan menghadirkan Sabrina Carpenter sebagai bintang tamu spesial dalam The Eras Tour. Namun hanya beberapa negara saja yang mendapatkan kesempatan itu, yaitu Argentina, Brazil, Australia, dan Singapura.Sayangnya, Indonesia masih belum masuk ke dalam daftar konser The Eras Tour milik pelantun lagu "Cruel Summer" itu. Hanya ada dua negara di Asia yang dikunjungi oleh Taylor Swift, yakni Jepang dan Singapura.Untuk penjualan tiket The Eras Tour di Singapura akan dibuka mulai 5 Juli 2023 untuk anggota kartu UOB dan 7 Juli untuk umum. Sebelum melakukan pembelian untuk umum, kamu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada 23 Juni 2023.Melansir lama Ticketek untuk konser The Eras Tour di Australia pada 2024 mendatang, tiket konser dijual mulai dari harga $79,90 atau setara dengan Rp815 ribu, hingga $379,90 atau setara dengan Rp3.8 juta.Untuk tiket VIP dijual mulai dari $349,90 atau setara dengan Rp3,5 juta. Tiket termahal yang jual ada di kisaran $1249.90 atau setara dengam Rp12,7 juta.(Rafi Alvirtyantoro)