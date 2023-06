Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aziz Hedra membuktikan diri untuk serius terjun ke dunia musik. Setelah single perdananya sukses, Aziz melanjutkan perjalanan dengan merilis lagu berjudul "No More You and I".Single "Somebody’s Pleasure" menembus 50 juta stream dan viral hingga mancanegara. Masih menggunakan bahasa Inggris, lagu "No More You and I" dibuat sendiri penyanyi kelahiran kelahiran 20 Juni 2000 ini."Single kedua aku ini bercerita tentang seseorang yang menjadi korban 'playing victim' di dalam hubungannya. Karena sudah lelah dengan kondisi itu, jadi menurut dia, memang jalan yang terbaik adalah berpisah," kata Aziz Hedra dalam keterangan tertulisnya.Aziz bersyukur bahwa proses pengerjaan single keduanya ini tidak menemukan kendala. Dia masih menampilkan musik RnB yang berpadu dengan vokal Aziz yang khas. Pesan yang hendak disampaikan pun begitu sederhana."Kadang, kita masih mempertahankan sebuah hubungan meski sudah tidak sehat lagi. Tapi, kalau kondisinya memang sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan, maka lebih baik putus. Belum tentu perpisahan akan menjadi hal yang buruk bagi kita. Siapa tahu dengan begitu, kita akan menemukan seseorang yang lebih bisa menghargai kita," jelasnya.Aziz pun berharap single keduanya mengikuti jejak lagu debutnya. Jika dipikir-pikir sendiri, Aziz masih tak menyangka lagu perdananya bisa mendapat respons positif seperti masuk Viral 50 di Spotify."Sejujurnya, ini benar-benar di luar perkiraan. Aku sama sekali enggak menyangka sambutannya sepositif ini, tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai keluar negeri. Untuk sebuah single perdana, aku merasa senang dengan prestasi yang sudah diraih," tutupnya.