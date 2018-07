"Dalam Metal Kita Bersatu" di Hammersonic 2018

Hammersonic Festival 2018 segera digelar. Sebanyak 38 band cadas dari Indonesia dan luar negeri dipastikan menggetarkan acara panggung yang digelar pada Minggu, 22 Juli 2018.Tahun ini, panggung Hammersonic sedikit bergeser. Jika tahun-tahun sebelumnya digelar di Eco Park, tahun ini panggung Hammersonic digelar di Pantai Karnaval, Ancol, Jakarta. Artinya, tidak ada panggung indoor atau dalam ruangan seperti tahun lalu. Arena panggung ini selaras dengan tema yang diusung yaitu, "Metalveva Jayamahe" yang diartikan sebagai "Dalam Metal Kita Bersatu"."Karena temanya Metalveva Jayamahe, dekat dengan pantai. Berangkat dari Indonesia yang keunggulan maritimnya dan punya anak metal terbesar di dunia. Makanya digabungkanlah dengan arti seperti itu," kata Art Director Hammersonic Festival 2018, Zethria Okka dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis 12 Juli 2018."Anak metal kalau di depan panggung kayak ikan," tambahnya berkelakar.Dari 38 band yang dipastikan hadir, 17 band berasal dari luar negeri. Di antaranya band-band legendaris seperti Dead Kennedys, H2O, Recovation dari Amerika, IHSAHN dari Norwegia, In Flames dari Swedia, Brujeria dari Meksiko hingga band-band cadas dari negara tetangga seperti Thailand dan Singapura.Sedangkan band dalam negeri yang dipastikan tampil juga tak kalah mentereng. Ada Dead Squad, Funeral Inception, Koil, Down for Life, NOXA, Forgotten, hingga band punk Marjinal akan mengisi tiga panggung yang lebih megah dibanding tahun lalu."Tahun ini genre musik Hammersonic semakin beragam. Ada band punk, heavy metal, metal core, black metal, death metal dan lainnya. Dengan band yang variatif Musik keras Indonesia enggak hanya metal. Musik punk harus kita wadahi, makanya kami undang band punk," ujarnya.Tiket Hammersonic 2018 dijual seharga Rp587.500. Tiket dapat diperoleh di situs resmi Hammersonic atau di semua gerai Indomaret dan jaringan tiket resmi Hammersonic Festival 2018.(ELG)