Link Beli Tiket Konser Yoasobi di Jakarta, Buka Hari Ini

Harga Tiket Konser Yoasobi di Jakarta

CAT 1 (numbered seating): Rp1,85 juta Festival (freestanding): Rp1,55 juta CAT 2 (numbered seating): Rp1,35 juta CAT 3 (numbered seating): Rp1,25 juta

Link Pembelian Tiket Konser Yoasobi



Jakarta: Tiket konser solo Yoasobi di Jakarta pada 16 Januari 2024 sudah dibuka mulai hari ini Jumat, 1 Desember 2023. Pembelian tiket dilakukan melalui laman resmi yang sudah disediakan.Pihak promotor mengumumkan daftar harga tiket konser Yoasobi di Jakarta yang akan mulai dijual pada 1 Desember 2023, harga tiket konser berkisaran mulai dari Rp 1,2 juta. Dikutip dari Instagram PK Entertainment @pkentertainment.id ada empat kategori tiket, yakni CAT 1, CAT 2 dan CAT 3. Lalu ada juga kategori Festival.Harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 15%, biaya platform penjualan 5%, dan biaya lainnya. Penjualan tiket konser Yoasobi bertajuk Asia Tour 2023-2024 di Istora Senayan, Jakarta dibuka mulai hari ini. Tiket dapat dibeli di laman yoasobiinjakarta.com."Tiket akan tersedia mulai Jumat, 1 Desember 2023 pukul 10 pagi (GMT+7 / Waktu Setempat Jakarta) eksklusif di yoasobiinjakarta.com," tulis @pkentertainment.id seperti dikutip Medcom.id, Rabu, 29 November 2023.Sebelumnya PK Entertainment memberi kabar yang mengejutkan, dalam pengumuman terbaru menyebutkan grup duo Yoasobi akan menggelar konser di Indonesia. Sejatinya Indonesia tidak masuk dalam negara yang akan mereka kunjungi.Pengumuman dari PK Entertainment Yoasobi akan menggelar konser solo di Indonesia fans Yoasobi sumngirah. Pasalnya, sejak pertama kali Yoasobi konser pertama kalinya tampil di Indonesia sebagai salah satu artis dalam festival musik ‘Head In The Clouds Jakarta 2022’ banyak yang berharap Yoasobi menggelar konser tunggal di Indonesia.Bahkan Yoasobi sempat memberi kode dalam unggahan mereka akan kembali ke Indonesia untuk konser tunggal. “We’ll leave for Japan, Thank you JAKARTA, Thank you all audiences!! See you next in our solo concert( Kami kembali ke Jepang, Terima kasih JAKARTA, Terima kasih seluruh penonton!! Sampai jumpa lagi di konser solo kami),” tulisnya.