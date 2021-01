Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lisa Blackpink akan menjadi mentor di season terbaru program survival idola China, Youth with You. Hal ini dikonfirmasi dari postingan di media sosial resmi program tersebut."Tahun 2021 akan terus menjadi saksi penampilan mentor dance kami, Lisa. Siap menari bersamanya?" tulis pihak program Youth with You di media sosial mereka.Lisa sempat menjadi mentor dance di season kedua program Youth with You. Pengalamannya saat ini menjadi perbincangan publik di media sosial.Sebab, Lisa dikenal sebagai mentor yang tegas selama di program survival asal Tiongkok tersebut. Kini, dia akan melanjutkan perannya sebagai mentor dance di season ketiga dalam program tersebut.Dikutip dari Allkpop, pada Youth with You season 3 akan menampilkan sejumlah trainee idola pria. Salah satunya, mantan kontestan Produce X 101, Tony.Sementara itu, Lisa Blackpink juga sedang mempersiapkan debut solonya di Korea. Kabar ini juga sangat dinanti-nantikan para penggemarnya.(ELG)