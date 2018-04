Mariah Carey Konser di Indonesia November 2018

CONFIRMED!!! . MARIAH CAREY Live In Concert Borobudur Symphony 2018 . 6 November 2018 Taman Lumbini, Candi Borobudur, Jawa Tengah Indonesia. . MORE INFO Follow: @borobudursymphony @rajawaliindonesiacomm . HOTLINE 08 222 666 4343 . PROMOTED BY: PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan & Ratu Boko. . EVENT CONSULTANT: Rajawali Indonesia Communication . #borobudursymphony #mariahcarey #mariahcareyindonesia #borobudur #borobudurtemple #indonesia #konser #konsermusik #event #eventjogja #eventjateng #rajawaliindonesiacommunication #ricommsquad #mariahcareyliveinborobudur

A post shared by Rajawali Indonesia Comm (@rajawaliindonesiacomm) on Apr 5, 2018 at 10:42pm PDT