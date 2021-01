Punya Citarasa Anime yang Kuat, Lagu Baru Mocca Diterjemahkan ke Bahasa Jepang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Grup pop Mocca merilis lagu baru bertajuk "All The Way", singel ini diambil dari album terbaru mereka yang bertajuk "Day by Day".Menariknya, lagu "All The Way" yang ditulis oleh bassist Toma bersama vokalis Arina ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Proses penerjemahan dilakukan oleh suami Arina, Hiroaki Kato.Dari segi aransemen, "All The Way" mengingatkan kita pada lagu-lagu anime Jepang. Mocca mengaku dari awal proses aransemen lagu, mereka juga sudah membayangkan bahwa "All The Way" akan dikemas dengan nuansa Jepang yang kuat. Konsep itu diperkuat dengan video musik singel ini yang berbentuk film animasi, yang mengingatkan kita pada anime Jepang era 1990-an.Adalah Alifia Syifa alias Fifi, seniman grafis yang dipercaya Mocca untuk membuat animasi video musik ini.Lirik versi asli "All The Way" berbahasa Inggris. Lirik ditulis oleh Arina, setelah mendapat sketsa musik yang dibuat Toma. Menariknya, Arina hanya memerlukan waktu satu jam untuk menulis lirik lagu ini."Toma bilang ada lagu, Riko kasih tahu lagunya tentang cewek bahagia menunggu pasangan, lirik gue bikin cuma satu jam. Kita bikin di hari sama. Intro dibuat di hari yang sama," ungkap Arina dalam temu virtual perilisan "All The Way" yang dihadiri para penggemar dan media.Toma sendiri mengaku inspirasi musik "All The Way" terjadi ketika dirinya berpikir ingin membuat lagu yang sendu."Waktu bikin pengin bikin lagu sendu, manis tapi bisa dinikmati waktu relax. Menariknya pas nulis lagu ini lagi enggak dengerin lagu apa-apa. Keluar dari hati terdalam," ungkap Toma.Rencananya, versi bahasa Jepang "All The Way" akan dirilis dalam waktu dekat ini, untuk pasar Jepang, Taiwan, dan Korea. Sedangkan versi asli lagu ini yang berbahasa Inggris sudah dapat dinikmati lewat berbagai platform digital, pada Jumat, 15 Januari 2021.(ASA)