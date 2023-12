Lirik Lagu 'Have Yourself a Merry Little Christmas' Frank Sinatra

Berikut lirik lagu Have Yourself a Merry Little Christmas:



Advertisement

(ELG)

"Have Yourself a Merry Little Christmas"merupakan lagu bertema natal yang ditulis pada tahun 1943 dan disebarkan oleh Judy Garland pada tahun 1944. Lalu lagu itu dinyanyikan oleh Frank Sinatra pada tahun 1948.Lagu tersebut telah dikenal dunia dan berdengung di gereja untuk merayakan Hari Natal . Seiring berkembangnya zaman, lagu ini sering diaransemen oleh beberapa musisi terkenal.Have yourself a merry little ChristmasLet your heart be lightFrom now onYour troubles will be out of sightHave yourself a merry little ChristmasMake the Yule-tide gayFrom now onYour troubles will be miles awayHere we are as in olden daysHappy golden days of yoreFaithful friends who I dear to usThey gather near to us once moreThrough the yearsWe'll always be togetherIf the Fates allowHang a shining star upon the highest boughSo have yourself a merry little ChristmasHave yourself a merry little ChristmasSo have yourself a merry little Christmas now