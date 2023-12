Viral Pengamen Nyanyi Lagu 'Take Me Home, Country Roads', Netizen: Berkelas

Advertisement

(RUL)

Jakarta: Viral dua orang pengamen nyanyi lagu Take Me Home, Country Roads mendapat banyak pujian netizen. Banyak yang menilai suara pengamen tersebut mirip sang empunya lagu, John Denver.Video viral tersebut dibagikan akun Instagram @awreceh.id. Dalam video berdurasi 47 detik terlihat dua orang pengamen sedang membawakan lagu Take Me Home, Country Roads diiringi dengan musik dari speaker mini.Perpaduan suara dari vokalis yang merdu dan iringan harmonika semakin membuat nuansa country dari lagu ini semakin terasa. Pelafalan lirik berbahasa Inggris yang baik juga membuat duet keduanya enak untuk didengar.Beberapa netizen mengungkapkan bahwa keduanya tersebut berasal dari Surabaya yang sering mengamen di sekitaran Jl. Koblen Kidul, Surabaya.Aksi kedua pengamen membawakan lagu mendingan John Denver ini pun mendapat pujian dari netizen. Khususnya yang menyukai musik country, namun tidak sedikit pula gamer merasa nostalgia bermain GTA San Andreas.“Angkat topi untuk bapaknya,” tulis @ary***.“Reflek bilang kelazz,” tulis @zah***.“Lagu favoritku auto request beberapa lagu,” tulis @feb***.“Pov : Nyetel radio di mobil pas move dari Los Santos, ke San Fierro. Lagu nya pasti genre kek gini semua wkw,” balas @raik***.Sebagai informasi lagu Me Home, Country Roads masuk dalam album Poems, Prayers & Promises yang dirilis pada 12 April 1971. Lagu ciptaan John Denver ini, bercerita tentang kerinduan seseorang akan suasana nyaman jalanan di pedesaan tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.Almost heaven, West VirginiaBlue Ridge Mountains, Shenandoah RiverLife is old there, older than the treesYounger than the mountains, growin' like a breezeCountry roads, take me homeTo the place I belongWest Virginia, mountain mamaTake me home, country roadsAll my memories gather 'round herMiner's lady, stranger to blue waterDark and dusty, painted on the skyMisty taste of moonshine, teardrop in my eyeCountry roads, take me homeTo the place I belongWest Virginia, mountain mamaTake me home, country roadsI hear her voice in the mornin' hour, she calls meThe radio reminds me of my home far awayDrivin' down the road, I get a feelin'That I should've been home yesterday, yesterdayCountry roads, take me homeTo the place I belongWest Virginia, mountain mamaTake me home, country roadsCountry roads, take me homeTo the place I belongWest Virginia, mountain mamaTake me home, country roadsTake me home, (down) country roadsTake me home, (down) country roads