Viral! Video Satu Kelas Nyanyi Lagu Dear God Direpost Avenged Sevenfold

Jakarta: Video satu kelas sedang menyanyikan lagu Dear God mencuri perhatian sang empunya lagu, Avenged Sevenfold. Band beraliran heavy metal ini merepost ulang video tersebut di Instagram resmi mereka.Unggahan di Instagram Story tersebut sempat disimpan oleh akun Menfess di X @westenthu dan diunggah ke X. Dalam unggahan yang berupa tangkap layar tersebut terlihat Instagram resmi Avenged Sevenfold mengunggah ulang video dari akun TikTok @siti_lathifah_nujumuddin.Video tersebut memperlihatkan pelajar yang kompak menyanyikan lagu Dear God. Para pelajar tersebut juga memperhatikan proyektor yang berisi lirik lagu yang rilis 16 tahun silam.Dalam caption video yang diunggah akun TikTok @siti_lathifah_nujumuddin, disebutkan para muridnya sedang belajar Bahasa Inggris menggunakan lagu Dear God. Ia pun mengucapkan terima kasih dan me-mention akun Tiktok Avenged Sevenfold.“Terima kasih kepada @avengedsevenfold. Lagumu memotivasi murid-muridku untuk belajar bahasa Inggris,” tulis @siti_lathifah_nujumuddin seperti dilihat Medcom.id, Jumat, 15 September 2023.Berdasarkan pantauan Medcom.id, video viral satu kelas menyanyikan lagu Dear God dari Avenged Sevenfold itu merupakan mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok.Video tersebut pun kemudian viral di media sosial. Banyak yang memberi respons positif terhadap video itu. Tidak sedikit pula yang merasa nostalgia mendengar salah satu lagu legend yang selalu diputar di warnet ini.“Lagu kebangsaan di warnet,” balas @Fott***.“Dear God lagu legend banget dulu tiap ke warnet atau tempat fotocopyan pasti diputer lagu ini,” balas @dis***.“Pasti gurunya mantan anak warnet,” tulis @bro***.Lagu Dear God ini sendiri masuk dalam album keempat yang berjudul Avenged Sevenfold. Alih-alih membawakan lagu ini dengan heavy metal yang menjadi gaya mereka, Avenged Sevenfold justru memberi nuansa country pada lagu Dear God.Bagi Sobat Medcom yang ingin bernostalgia menyanyikan lagu ini, berikut lirik lagu Dear God Avenged Sevenfold:A lonely road, crossed another cold state lineMiles away from those I love purpose undefinedWhile I recall all the words you spoke to meCan't help but wish that I was thereAnd where I'd love to be, oh yeahDear God the only thing I ask of you isTo hold her when I'm not aroundWhen I'm much too far awayWe all need that person who can be true to youBut I left her when I found herAnd now I wish I'd stayed'Cause I'm lonely and I'm tiredI'm missing you again oh noOnce againThere's nothing here for me on this barren roadThere's no one here while the city sleepsAnd all the shops are closedCan't help but think of the times I've had with youPictures and some memories will have to help me through, oh yeahDear God the only thing I ask of you is to hold her when I'm not aroundWhen I'm much too far awayWe all need that person who can be true to youI left her when I found herAnd now I wish I'd stayed'Cause I'm lonely and I'm tiredI'm missing you again oh noOnce againSome search, never finding a wayBefore long, they waste awayI found you, something told me to stayI gave in, to selfish waysAnd how I miss someone to holdWhen hope begins to fadeA lonely road, crossed another cold state lineMiles away from those I love purpose undefinedDear God the only thing I ask of you is to hold her when I'm not aroundWhen I'm much too far awayWe all need the person who can be true to youI left her when I found herAnd now I wish I'd stayed'Cause I'm lonely and I'm tiredI'm missing you again oh noOnce again