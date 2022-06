Superglad Umumkan Buluk Keluar dari Band

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Menyusul kabar permasalahan terkait finansial yang terjadi pada vokalis Lukman "Buluk" Laksmana, Superglad mengambil keputusan tegas.Band yang turut didirikan oleh Buluk itu mengumumkan bahwa per tanggal 1 Juni 2022, Buluk tak lagi menjadi personel Superglad."Terhitung mulai hari ini tanggal 1 Juni 2022, Buluk a.k.a Lukman Laksmana sudah tidak lagi bagian dari Superglad.""Kami akan terus berjalan dengan nafas dan format baru. Terima kasih semua atas support-nya kepada Superglad, show must go on! Walk Together Rock Together," tulis Superglad melalui akun media sosial mereka.Buluk dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 23 Mei 2022 oleh Besly Irawan Sinaga atas dugaan penipuan sebesar Rp1.455.000.000. Bukan hanya Besly, terdapat pihak lain yang turut mengaku sebagai korban penipuan Buluk.Ini bukan kali pertama Buluk menghilang, pada 2017, Buluk sempat kabur selama dua tahun. Buluk muncul ke publik pada 2019 dan mengatakan bahwa keputusannya untuk "menghilang" karena masalah hutang.Superglad sendiri merupakan band yang dibentuk Buluk pada 2003. Formasi awal band ini terdiri dari Buluk, Giox, Akbar, dan Dadi. Pada 2019, gitaris Dadi memutuskan hengkang. Kemudian Superglad jalan dalam formasi bertiga sampai pada hari ini, mereka tinggal menyisakan dua personel inti.