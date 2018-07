In Flames Tampil di Hammersonic, Otong "KOIL" Nazar Bagikan Gitar

Vokalis KOIL, Otong senang bukan main dengan kedatangan band In Flames ke Magnumotion Hammersonic 2018. Otong bahkan sempat bernazar akan membagikan gitar kepada penonton jika In Flames hadir ke Indonesia.In Flames adalah salah satu band yang memengaruhi musik Otong. Kehadiran band In Flames pun seperti mimpi yang jadi nyata bagi Otong. Dia sudah menanti sejak lama kedatangan band asal Swedia itu."Kebetulan saya punya gitar baru. Nanti mau kasih ke penonton. Saya dulu pernah janji kalau Hammersonic datangkan In Flames, saya mau kasih gitar," kata Otong saat ditemui di Kalaha, Ancol, Jakarta, Minggu (22/7/2018).Kebetulan di waktu yang sama, KOIL juga menjadi salah satu penampil di Hammersonic 2018. KOIL akan tampil pada pukul 21.35 WIB, sedangkan In Flames tampil pada 23.15 WIB. Meski hanya tampil singkat, Otong menjanjikan aksi panggung yang tak terlupakan."Dari awal kemajuan Hammersonic semakin baik. Dari tahun ke tahun makin mantap melangkah. Nanti kami akan tampil selama 20 menit," ujarnya.Selain KOIL dan In Flames, Hammersonic yang digelar di Pantai Karnaval Ancol dimeriahkan sejumlah band cadas lain seperti Dead Squad, H2O, Hellcrust, Ihsahn, hingga band punk legendaris Dead Kennedys.(ELG)