Hoobastank Tutup Kemeriahan Everblast Festival

: Everblast Festival 2023 selesai digelar. Hoobastank tampil sebagai penutup acara yang digelar selama dua hari di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat itu.Ratusan orang sudah berkerumun di depan panggung sebelum vokalis Hoobastank, Doug Robb menyapa mereka. Band asal California itu mengawali penampilannya dengan lagu "Same Direction".Selanjutnya mereka langsung menggeber lewat lagu-lagu seperti "Born To Lead", "Running Away", dan "Out of Control". Robb selalu mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia setiap kali selesai membawakan lagu. Sehingga hal itu membuat penonton berteriak.Lagu "The Reason" sepertinya menjadi salah satu yang paling dinanti. Lagu ini langsung mengubah suasana konser menjadi karaoke massal. Ditambah kilat lampu ponsel, suasana semakin meriah saat "The Reason" berkumandang."Semuanya tolong nyalakan flashlight kalian. Ini momen yang sudah saya nantikan sejak lama menyanyikan lagu ini bersama kalian," kata Doug Robb, Minggu (5/3/2023).Tampil selama satu jam, Hoobastank mengakhiri penampilannya yang maksimal dengan "Crawling In The Dark". Lagu ini sekaligus menyudahi acara Everblast Festival.Selain Hoobastank, Everblast Festival hari kedua menghadirkan musisi luar negeri seperti Red Jumpsuit Apparatus, dan Seconhand Serenade. Sementara musisi lokal yang tampil yaitu, Kotak, Padi Reborn, Cokelat, Pee Wee Gaskins, Kuburan, Alexa, Alone At Last, Saint Loco, J-Rocks, The Rain, The Upstairs, Mad Elephant, Letto hingga Vierratale.