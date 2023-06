Daftar Golden Buzzer Simon Cowell di Americas Got Talent, Terbaru untuk Putri Ariani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Golden Buzzer Simon Cowell di AGT

1. AGT Season 11: Calysta Bevier

2. AGT Season 12: Mandy Harvey

3. AGT Season 13: Michael Ketterer

4. AGT: The Champions: Kechi

5. AGT Season 14: Tyler Butler-Figueroa

6. AGT Season 15: WAFFLE Dance Crew

7. AGT Season 16: Jane "Nightbirde" Marczewski

8. AGT Season 17: Sara James

9. America’s Got Talent: All Stars: Mike E. Winfield

10. AGT Season 18: Putri Ariani

Jakarta: Penyanyi asal Indonesia Putri Ariani tampil memukau di America's Got Talent (AGT) Season 18. Berkat penampilannya itu ia mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell.Di ajang pencarian bakat tersebut, Putri bernyanyi sambil bermain piano. Ia menyanyikan single miliknya berjudul “Loneliness”.Penampilan Putri berhasil memukau para juri dan penonton. Putri bahkan mendapat standing ovation.Terpukau dengan penampilan Putri, Simon Cowell memintanya untuk menyanyikan satu lagu lagi. Penyanyi berusia 17 tahun itu pun membawakan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” dari Elton John.Saat sesi penjurian, Putri mendapat banyak pujian dari juri. Simon Cowell yang terakhir memberi komentar langsung menekan Golden Buzzer.Putri mendapat Golden Buzzer yang istimewa. Karena Golden Buzzer tersebut diberikan oleh Simon Cowell yang terkenal dengan komentar pedas dan paling pelit memberi pujian.Golden Buzzer yang diberikan kepada Putri ini pertama kali diperkenalkan di AGT Season 10. Di mana setiap juri dan pembawa acara mendapat satu kali kesempatan menekan Golden Buzzer. Bagi peserta yang mendapat Golden Buzzer akan langsung lolos babak live show tanpa harus bersaing dengan peserta lainnya di babak audisi lanjutan.Selain itu, ada juga Grup Golden Buzzer yang diperkenalkan di Musim 16. Grup Golden Buzzer ditekan sekali per musim oleh semua juri dan acara untuk peserta yang tampil sensasional.Simon Cowell yang masyhur pelit dalam memberi pujian, namun ketika kontestan tampil memukau ia tak segan untuk menekan Golden Buzzer. Berikut daftar Golden Buzzer Simon Cowell.Pada AGT Season 11 Simon Cowell memberikan Golden Buzzer kepada kontestan bernama Calysta Bevier, seorang penyintas kanker ovarium berusia 16 tahun. Calysta Bevier yang membawakan lagu "Fight Song" dari Rachel Platten. Itu merupakan Golden Buzzer pertama Simon Cowell ketika menjadi juri AGT.Mandy Harvey seorang penyanyi tuna rungu yang berhasil memukau Simon Cowell dengan membawakan lagu milikinya berjudul "Try”. Dikutip dari Talent Recap, Golden Buzzer untuk Mandy Harvey ini salah satu yang istimewa bagi Simon Cowell.Michael Ketterer tidak hanya berhasil membuat Simon Cowell memberikan Golden Buzzer tapi juga membuatnya menangis. Di audisi AGT Season 13 itu Michael Ketterer menyanyikan lagu "Us" dari James Bay.Di AGT: The Champions Simon Cowell menekan Golden Buzzer untuk Kechi yang kembali menunjukkan bakatnya setelah sebelumnya mengikuti AGT Season 12.Kechi satu dari hanya dua yang selamat dari kecelakaan pesawat Sosoliso Airlines Penerbangan 1145 yang menewaskan 107 orang. Kecelakaan tersebut membuatnya mengalami luka bakar tingkat tiga di sebagian besar tubuhnya.Penampilan apik Kechi menyanyikan "You Are The Reason" oleh Calum Scott membuat Simon Cowell menekan Golden Buzzer.Tyler Butler-Figueroa merupakan pemain biola berusia 11 tahun yang berhasil memukau Simon Cowell dan membuatnya menekan Golden Buzzer. Saat audisi ia membawakan Tyler Butler-Figueroa membawakan lagu "Stronger" Kelly Clarkson.Di AGT musim ke-15 Simon Cowell memberikan Golden Buzzer untuk grup tari jalanan Waffle Dance Crew. Ini menarik pasalnya Simon Cowell agak skeptis terhadap aksi tari di America's Got Talent. Namun, tetapi dia memberitahu grup tersebut."Sesuatu tentang energi Anda dari saat Anda ayolah dan tekadmu adalah segalanya," kata Simon Cowell dikutip dari Parade, Kamis, 8 Juni 2023.Golden Buzzer yang diberikan kepada penyanyi Jane “Nightbirde” Marczewski merupakan Golden Buzzer yang sangat menginspirasi. Jane yang merupakan penderita kanker tampil dengan membawakan lagu original milikinya berjudul “It’s OK.”Simon Cowell menekan Golden Buzzer untuk penampilan yang sangat menginspirasi dari Jane. Ia bahkan memuji Jane.“Tidak ada orang lain, menurut saya, yang bisa menjadi No. 1," kata Simon Cowell.(Golden Buzzer Simon Cowell kepada penyanyi Jane “Nightbirde”. Sumber :YouTube American's Got Talent)Sarah James yang menyanyikan lagu “Lovely” dari Billie Eilish mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell. Ia melakukan perjalanan jauh dari Polandia untuk tampil di panggugn AGT dan menjadi finalis.Golden Buzzer Simon Cowell di America’s Got Talent: All Stars ini menarik. Pasalnya, Simon Cowell biasanya memberi Golden Buzzer untuk penyanyi, di America’s Got Talent: All Stars ia memberikannya kepada seorang standup comedian bernama Mike E. Winfield.Ini menjadi sejarah karena untuk pertama kali Simon Cowell memberikan Golden Buzzer untuk komika.Terbaru dan ramai menjadi perbincangan adalah Golden Buzzer Simon Cowell untuk Putri Ariani. Berkat penampilannya yang memukau para juri dan penonton, Putri juga mendapat standing ovation dari empat juri dan meraih Golden Buzzer spesial dari Simon Cowell, salah satu juri yang dikenal paling 'pelit' dan jarang memberikan pujian.(Penyanyi Putri Ariani mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell di AGT Season 18. Sumber :YouTube American's Got Talent)