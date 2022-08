Konser Dream Theater Sukses, Jordan Rudess Mainkan Lagu "Bengawan Solo"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dream Theater baru saja manggung di Stadion Manahan, Solo, pada 10 Agustus 2022 kemarin. Pasca konser itu, Jordan Rudess, keyboardist Dream Theater mengucapkan terima kasih dengan memainkan lagu ‘Bengawan Solo’.Melalui akun Instagram pribadinya Jordan Rudess mengunggah sebuah video dirinya sedang bermain keyboard, terdengar lagu yang ia mainkan adalah salah satu lagu Indonesia yakni ‘Bengawan Solo’. Dalam unggahan tersebut ia juga mengucapkan terima kasih dan memuji penontonnya pada konser kemarin.“Thank you SOLO Indonesia! We had a great time and you were an amazing audience!,” tulis Jordan Rudess, Selasa, 10 Agustus 2022.Unggahan Jordan Rudess itu pun mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia, mulai dari musisi tanah air hingga warganet.“Thank you so much, Sir! You are amazing. We really had a great time and now we miss you already. Please come again to Indonesia! We love you,” ungkap salah seorang warganet.“Thanks for coming Jordan. Bengawan Solo songs,” timpal Adryan Fitra.“’Bengawan Solo’ covered by @jcrudess (Jordan Rudess), it’s so amazing Sir, love from Indonesia,” tulis warganet lain.“Thanks Jordan,” tutur Dewa Budjana.