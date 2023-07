Profil Matty Healy, Vokalis Band Kontroversial Asal Manchester The 1975

Profil Matty Healy

Jakarta: Vokalis The 1975 , Matty Healy menjadi pembahasan usai melakukan aksi panggung kontroversial dengan mencium bassis band-nya saat tampil di Festival Good Vibes 2023 di Malaysia. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap undang-undang anti-LGBT yang berlaku di Malaysia.Sebagai respons atas tindakan Matty Healy , pemerintah Malaysia memutuskan untuk menghentikan Festival Good Vibes yang seharusnya berlangsung hingga Minggu, 23 Juli 2023. Tak hanya itu, dampak aksi liar Matty Healy, The 1995 bahkan juga membatalkan beberapa jadwal konser mereka di ASEAN, termasuk di festiival musik We the Fest 2023 di Jakarta.Penyanyi bernama asli Matthew Timmothy Healy tersebut merupakan vokalis utama, gitaris, dan pianis dari grup musik asal Manchester the 1975. Matthew Healy lahir pada 8 April 1989 dan merupakan putra dari aktris opera Denise Welch dan aktor televisi Tim Healy asal Manchester, Inggris.Matthew dan bandnya telah mencatatkan namanya dengan serangkaian penampilan live dan merilis tiga album hits di Inggris. Matthew adalah penulis lagu utama dalam grupnya yang menghasilkan berbagai jenis musik dalam berbagai gaya. Sebagai individu, Ia mengaku sebagai pendukung setia dari British Humanist Association dan aktif di media sosial dengan banyak pengikut.Matthew belajar di Wilmslow High School di mana ia mulai bermain musik bersama teman-temannya, yaitu Ross MacDonald, Adam Hann, dan George Daniel pada tahun 2004. Mereka mulai bermain musik punk-rock dan meng-cover lagu-lagu pop sebelum akhirnya mulai menulis musik mereka sendiri pada usia sekitar 15 tahun.Matthew adalah penulis lagu utama mereka yang menciptakan lirik-lirik emosional dan gaya musik mereka sendiri. Mereka tampil dengan nama-nama seperti 'Me and You Versus Them', 'Drive Like I Do', 'TALKHOUSE!', dan 'The Big Sleep', sebelum akhirnya mengadopsi nama 'The 1975' di bawah manajer mereka, Jamie Oborne.Pada awalnya, Healy bermain drum untuk 'The 1975'. Namun kemudian, ia mengambil peran sebagai vokalis utama dan gitaris setelah penyanyi band sebelumnya meninggalkan grup untuk membentuk band baru.Anggota lain dari band ini adalah Adam Hann sebagai gitaris utama, Ross MacDonald di bass, dan George Daniel sebagai pemain drum. Band ini segera mendapatkan pengakuan dan diundang untuk tampil bersama 'Rolling Stones' di Hyde Park pada Juli 2013.Mereka juga tampil di panggung pada Festival Reading and Leeds 2013 Sementara itu, Matty Healy sebelumnya pernah mengalami masalah kecanduan narkotika dan menjalani rehabilitasi pada tahun 2017. Ia juga pernah dirumorkan menjalin asmara bersama Taylor Swift di awal tahun 2023.