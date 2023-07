Netizen Indonesia dan Malaysia Kompak Serang Band The 1975

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Band The 1975 berhasil terkena serangan netizen Indonesia dan Malaysia. Netizen dari dua negara tersebut kompak bersatu menyerang The 1975 karena ulah dari sang vokalis, Matty Healy.Ketika tampil dalam sebuah festival di Kuala Lumpur, Matty Healy secara mengejutkan memamerkan aksi ciuman sesama jenis dengan bassisnya yang bernama Ross MacDonald. Tentu saja aksi itu langsung dikecam oleh pemerintah Malaysia.The 1975 yang seharusnya tampil di We The Fest Jakarta harus batal manggung dan digantikan oleh Sheila On 7.Iga Masardi, vokalis Barasuara, juga ikut memberikan komentar melalui akun Twitter @iga_massardi. Dalam cuitannya, Iga membagikan berita tentang The 1975 dan menuliskan pendapatnya tentang masalah tersebut."Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. When in Rome, do as Romans do. Gitu aja kok gak paham," cuit Iga.Cuitannya itu tentu mengundang banyak komentar, tidak hanya netizen Indonesia saja, tetapi netizen Malaysia pun ikut berkomentar dan mencibir The 1975.Berikut adalah beberapa cuitan netizen Malaysia yang ikut berkomunikasi tentang The 1975 di cuitannya Iga."Teman-teman indonesia tolong santet manusia jele ini," cuit @lawabidingciti1."Kami sebagai rakyat Malaysia, meminta agar jiran kami, Indonesia bantu untuk ajar band ini. Penat activist kami berusaha untuk mengekalkan reputasi tapi end up dihancuri oleh seorang lelaki orang putih yang berlagak sebagai seorang adiwira," cuit @azhari_hafiz00.Selain itu, kolom komentar akun Instagram resmi The 1975 juga masih dipenuhi dengan cibiran netizen Indonesia dan Malaysia. Beberapa dari mereka terlihat melimpahkan kekesalannya di sana."Bukan best pun band kau ini," tulis @thegoodoldthings."Suara kau pun tak sedap pun sial," @kakiayams."Nah, gini dong Malaysia Indonesia kita akur bersatu," @davidallen.tv.