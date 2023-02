Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jay-Z meyakini bahwa istrinya, Beyonce, adalah musisi paling pantas menerima trofi Album of the Year Grammy Awards 2023.Hal itu dikemukakan Jay-Z dalam wawancara dengan platform Tidal, sebelum malam puncak Grammy Awards 2023."Sebenarnya, kami tumbuh dengan keinginan untuk tampil di Grammy, dan itu adalah tujuan kami. Kami hanya ingin mereka melakukannya dengan benar. Itulah yang kami inginkan," kata Jay-Z dalam konteks kekalahan sebelumnya di Grammy."Bahkan dengan Bey (Beyonce), saya merasa mereka melewatkan momen tersebut. Tidak hanya (untuk album tahun 2016) Lemonade, tapi juga saat Beck memenangkannya (Album of the Year tahun 2015). Saya seperti, 'Oh, kalian melewatkannya.'"Selanjutnya, Jay-Z berpendapat bahwa album terbaru istrinya, Renaissance, pantas mendapatkan penghargaan kategori Album of the Year."Lihatlah apa yang telah dilakukannya terhadap kultur. Lihatlah bagaimana energi dunia bergerak.""Mereka memainkan seluruh albumnya di klub. Saya tidak tahu apakah saya pernah melihat hal itu. Seluruhnya - seperti, semuanya?!"Jay-Z menyebut bahwa album itu telah menginspirasi dunia, bahkan versi remix dari materi dalam album Renaissance juga sangat luar biasa menurutnya."Semua remix-nya sangat luar biasa. Semua orang terinspirasi. Itu telah menginspirasidunia. Setiap remix-nya lebih baik dari yang lain, album ini menginspirasi kreativitas. Itu harus menjadi Album of the Year," tukas Jay-Z.Dalam Grammy Awards 2023, Beyonce menyabet empat trofi Grammy dan memecahkan rekor sebagai musisi dengan perolehan kemenangan Grammy terbanyak sepanjang masa. Sayangnya, album dalam nominasi Album of the Year kalah dari album Harry's House milik Harry Styles.