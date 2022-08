Joji Umumkan Album Baru Bertajuk SMITHEREENS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Joji mengumumkan album barunya, berjudul SMITHEREENS, yang akan dirilis pada 4 November 2022 via 88rising.SMITHEREENS dirilis menyusul album kedua Joji dari tahun 2020, Nectar, dan menampilkan single hit global “Glimpse of Us,” yang telah meraih penjualan Emas sejak dirilis pada Juni 2022."Glimpse of US" juga meraih posisi #8, tertinggi yang pernah diraih Joji di tangga lagu Billboard Top 100, dan mengumpulkan lebih dari 520 juta stream global hingga saat ini. Kini duduk di 15 besar tangga lagu radio Top 40, "Glimpse of Us" adalah single dengan pencapaian tangga lagu tertinggi Joji di radio hingga saat ini. Lagu ini juga mendapatkan penjualan Platinum di Australia dan Kanada, serta berada pada posisi 3 teratas di tangga lagu Spotify Global dan AS selama sebulan.Jelang perilisan album, Joji melepas single "YUKON (INTERLUDE)," yang menawarkan cita rasa lain dari SMITHEREENS. Track ini ditulis serta diproduksi oleh Joji sendiri bersama Isaac Sleator. Mendampingi trek tersebut adalah visual psychedelic dan mind-bending yang disutradarai oleh duo visioner dan kolaborator lama Joji BRTHR (pinkpantheress, Lana Del Rey, The Weekend). Visual tersebut merupakan penampilan video musik pertama Joji dalam hampir 2 tahun.Kabar baik dari Joji terus berdatangan, dengan tur penuh Amerika Utara yang tiketnya terjual habis dalam beberapa menit ketika penjualan dibuka Juni ini. Tur ini sekarang telah menjual lebih dari 110.000 tiket di seluruh negeri.Penyanyi dan produser kelahiran Jepang, Joji, adalah salah satu artis paling memikat dan penuh teka-teki di dunia dengan lebih dari 12 miliar streams hingga saat ini. Album kedua Joji, Nectar, memulai debutnya pada #1 di tangga lagu perdana US Weekly Top 50 Albums Spotify, #1 di chart album Independen Billboard, dan #3 di Billboard 200. Nectar memulai debutnya di posisi #1 di Australia dan di 10 besar di New Selandia, Kanada, Inggris, dan Norwegia. Lagu hit Joji "Run" telah mendapat sertifikasi Emas RIAA, dan Joji mengawali debut televisi nasionalnya di Tonight Show bersama Jimmy Fallon pada tahun 2020.