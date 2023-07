Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pernah ungkapkan niat bunuh diri

(PRI)

Jakarta: Penyanyi asal Irlandia, Sinead O'Connor meninggal dunia pada usia 56 tahun. Hal tersebut diumumkan langsung oleh pihak keluarga O'Connor."Dengan dukacita yang mendalam, kami mengumumkan kepergian kekasih hati kami, Sinead. Keluarga dan teman-temannya hancur dan meminta privasi di saat yang sangat sulit ini," demikian bunyi pernyataan tersebut.O'Connor dikenal karena versi cover lagu Nothing Compares 2 U milik Prince pada tahun 1990 yang muncul dalam album keduanya, I Do Not Want What I Haven't Got.Selama kariernya, ia dinominasikan untuk delapan Penghargaan Grammy, dan memenangkan penghargaan kategori musik alternatif terbaik untuk I Do Not Want What I Haven't Got pada acara penghargaan tahun 1991. Sepanjang hidupnya, Sinead menghasilkan 10 album.Selama hidupnya O'Connor juga tak lepas dari hal-hal kontroversial, misalnya ia pernah merobek foto Paus Yohanes Paulus II dalam sebuah pertunjukan di acara 'Saturday Night Live' pada tahun 1992 sebagai protes atas penyalahgunaan dalam Gereja Katolik.Sinead sempat bikin penggemarnya kaget ketika memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2018 dan mengubah namanya menjadi Shuhada' Sadaqat.O'Connor pernah mengungkapkan keinginannya untuk bunuh diri setelah kehilangan hak asuh atas putranya Shane Lunny. O'Connor melahirkan Shane Lunny pada tahun 2004, hasil pernikahannya dengan musisi Irlandia, Donal Lunny.Pada bulan Agustus 2017, O'Connor mengunggah video di Facebook menyatakan bahwa ia merasa sendirian sejak kehilangan hak asuh atas Shane, dan mengekspresikan keinginan untuk bunuh diri.Kesedihan O'Connor semakin tak terbendung ketika putra tercinta Shane Lunny tewas juga akibat bunuh diri di usia 17 tahun pada 2022 silam.Dalam unggahan yang dibuat beberapa hari sebelum kematiannya, O'Connor mengunggah tribute untuk putranya."Dia adalah cinta dalam hidupku, pelita dalam jiwaku. Kami adalah satu jiwa dalam dua bagian. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah mencintaiku tanpa syarat," tulis O'Connor dalam sebuah unggahan pasca kematian putranya.