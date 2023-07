Berikut 5 kontroversi Sinéad O'Connor selama karier:

1. Perseteruan Frank Sinatra

2. Pernah Menolak Penghargaan Grammy

3. Robek Foto Paus Yohanes Paulus II

4. Pernah Jadi Pendeta

5. Perseteruan dengan Miley Cyrus

Sinéad O'Connor adalah penyanyi legendaris yang telah meninggal dunia pada usia 56 tahun. Ternyata ada sejumlah kontroversi selama kariernya.Sinéad O'Connor memulai debutnya dengan album The Lion and the Cobra yang dirilis pada 1987 silam. Namun, karier Sinéad mulai meroket setelah menyanyikan lagu "Nothing Compares 2 U" yang diciptakan oleh Prince.Di balik kesuksesannya, ternyata Sinéad dan Prince memiliki perseteruan internal. Hal itu menjadi salah satu kontroversi yang paling diingat.Pada 1990, Sinéad O'Connor pernah menolak untuk mengizinkan pemutaran "The Star-Spangled Banner" yang merupakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum penampilannya."Saya dengan tulus tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Amerika atau orang Amerika, tetapi saya memiliki kebijakan untuk tidak memainkan lagu kebangsaan apa pun sebelum konser saya di negara mana pun, bahkan di negara saya sendiri, karena itu tidak ada hubungannya dengan musik pada umumnya," kata Sinéad, dikutip dari app, Kamis, 27 Juli 2023.Frank Sinatra pun memberikan komentar atas permintaan itu. Frank meminta Sinéad meninggalkan Amerika Serikat."Dia harus meninggalkan negara ini. Perilakunya tidak bisa dimaafkan," ucap Frank."Demi dia, lebih baik kita tidak pernah bertemu," lanjut Frank.Pada 1991, Sinéad O'Connor pernah menolak untuk menerima penghargaan dari Grammy. Menurutnya, acara penghargaan itu terlalu komersial."Mereka sebagian besar mengakui sisi komersial seni. Mereka menghormati sebagian besar keuntungan materi, karena itulah alasan utama keberadaan mereka," kata Sinéad, dikutip dari Entertainment Weeekly, Kamis, 27 Juli 2023."Mereka telah menciptakan rasa hormat yang besar di antara seniman untuk keuntungan materi, dengan menghormati kami dan mengagungkan kami ketika kami mencapainya, mengabaikan sebagian besar dari kami yang tidak melakukannya," tambah Sinéad.Pada Oktober 1992, Sinéad O'Connor tampil di Saturday Night Live NBC dan merobek foto Paus Yohanes Paulus II. Ia juga mencela Gereja Katolik sebagai 'musuh'.Sinéad O'Connor pernah menjadi seorang pendeta dari Gereja Latin Tridentine yang memisahkan diri pada 1999 silam. Itu adalah sebuah posisi yang tidak diakui oleh Gereja Katolik arus utama.Miley Cyrus memberikan penghormatan kepada video musik O'Connor untuk "Nothing Compares 2 U" dalam videonya sendiri untuk "Wrecking Ball" pada 2013. Namun setelah itu, Sinéad menerbitkan serangkaian surat terbuka yang marah yang menuduh Miley berperilaku seperti pelacur dan menyebutnya feminisme.