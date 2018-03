Tamu Spesial di Showcase SoftAnimal

Tepat pukul 20.00 WIB sesuai jadwal SoftAnimal tampil membuka panggung showcase, memperkenalkan beberapa singel yang dikemas dalam EP. Aksi SoftAnimal dibuka dengan gebukan drum enerjik dari Bayu Adisapoetra.Pada gelaran kali ini Bayu menggandeng sang kekasih, Natasha untuk menyumbangkan suaranya saat SoftAnimal tampil membawakan Move dan Infinite Contat, dua singel dari SoftAnimal."Untuk wanita cantik di atas panggung, please give applause, Natasha," ucap Bayu di sela permainannya di Shoemaker Studios Cikini, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018.Bayu memperkenalkan kekasihnya di sela permainan Infinite Contat. Tak lupa ia memperkenalkan pemain gitar dan bass juga vokalis yang mendukung aksi panggung Bayu."Di sebelah kiri, gitaris yang paling sering main ama gua, Ray. Lalu di sebelah kanan teman main dari SD, Aldo. Vokalis favorit gua, Panji," lanjut Aldo sembari diiringi tepuk tangan penonton.Panji bergabung di atas panggung menemani vokal Bayu dan Natasha pada lagu My Sharona.Sebelumnya, Bayu mengumumkan akan merilis EP pada 13 April 2018 bersamaan dengan perilisan album terbaru vokalis Elephant Kind, Bam Mastro.Pada malam showcase ini, SoftAnimal membawakan tujuh singel yang diperkenalkan di antaranya Black & White, 123, Rolling Door, Move, Infinite Contat, My Sharona dan New Blood.Setelah SoftAnimal tuntas menampilkan aksi panggungnya tepat pukul 20.30 WIB, Bam Mastro bersiap tampil dan dijadwalkan beraksi pukul 21.00 WIB. Sementara Elephant Kind akan tampil menghibur penonton pukul 22.00 WIB.(ELG)