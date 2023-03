Elephant Kind Rilis Single "Love As," tentang Cinta yang Perlu Wujud Nyata

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Elephant Kind hari ini kembali lewat single terbaru mereka, "Love As", yang dirilis melalui Mola Records. Selama satu dekade terakhir, Elephant Kind telah membagikan karya mereka dengan banyak pencinta musik di seluruh Asia Tenggara. Tahun lalu, Elephant Kind pindah ke Inggris untuk mengeksplorasi lingkungan yang berbeda sambil mengeksplorasi visi kreatif mereka yang baru. Hasilnya adalah single terbaru mereka "Love As", yang dapat didengarkan lewat berbagai digital streaming platform.Babak baru di perjalanan karir Elephant Kind dimulai lewat single mereka sebelumnya, "Rockstar" – sebuah lagu imersif yang dirilis pada akhir tahun 2022 lalu dan meraih dukungan dari berbagai media internasional termasuk NME, DIY, dan Dork. "Love As" menjadi awal dari proyek yang mereka siapkan untuk tahun 2023 yang luar biasa."'Love As' adalah lagu pertama yang kami tulis bersama sebagai sebuah band," cerita Elephant Kind yang terdiri dari Bam Mastro, Kevin Septanto, dan Bayu Adisapoetra."Lagu ini merupakan lagu dengan basis synth dan gitar yang intens, dan mengeksplorasi ide bahwa cinta dalam arti sebenarnya adalah sebuah kata kerja. Diperlukan tindakan nyata agar kata tersebut dapat digunakan dengan benar seperti yang kami nyanyikan berulang-ulang dalam chorus lagu ini."Suara synth yang menghanyutkan membawa pendengar masuk ke dalam irama yang energetik dengan nuansa musik tahun 80-an dalam lagu ini. Vokal Bam Mastro yang menenangkan disandingkan dengan instrumentasi khas Elephant Kind, menciptakan nuansa musik luar biasa yang semakin memperkuat posisi Elephant Kind di dunia musik.Setiap band mungkin memiliki ambisi global, namun hanya sedikit yang mau berusaha hingga pindah sejauh 11.000 kilometer melintasi bumi untuk mewujudkannya. Pada tahun 2022, Elephant Kind memutuskan pindah dari Indonesia ke London, Inggris untuk menjelajahi babak mereka selanjutnya sebagai sebuah band dan memulai era baru di belahan dunia yang lain."Ini adalah impian setiap musisi Indonesia, mungkin sebagian besar musisi di dunia, seperti bagaimana semua orang yang kami cintai dan kagumi pindah ke London untuk menulis lagu di sini. Kesempatan ini sangat berarti bagi kami," kata Bam, vokalis dan pendiri band ini.Elephant Kind pertama kali dibentuk di kamar tidur Bam di Perth, Australia lebih dari satu dekade yang lalu, sebagai sebuah wadah baginya untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan sebagai proyek introspektif yang lebih ditujukan untuk dirinya sendiri, sebelum akhirnya ia pindah ke Indonesia. Elephant Kind telah bertumbuh menjadi tiga orang dengan empat album, ratusan ribu pendengar setiap bulannya di seluruh dunia, dan telah memantapkan posisi mereka sebagai salah satu band alternatif yang paling dicintai di Indonesia. Musik-musik indie alternatif mereka yang segar telah mendapatkan pujian dan sambutan hangat baik di dalam maupun luar negeri, sambil terus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan ambisi mereka untuk dapat semakin mendunia.Di Indonesia, Elephant Kind telah meraih banyak penghargaan termasuk dalam The Indonesian Cutting Edge Music Awards dan meraih banyak nominasi di gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards dan Indonesian Choice Awards. Mereka juga telah berkolaborasi dengan berbagai brand ternama seperti Gucci, Dior, Vans, Dr. Martens, dan lainnya.Kevin Septanto dan Bayu Adisapoetra membentuk trio ini bersama Bam, dan bekerja sama untuk menciptakan musik Elephant Kind yang mendobrak genre, serta menyatukan berbagai inspirasi dan gaya musik mereka untuk menghasilkan sebuah sound yang khas. Dengan dinamika baru ini, muncul gaya penulisan yang baru yang melibatkan partisipasi semua anggota band secara penuh. Proyek mereka yang akan datang akan menjadi awal dari sebuah era baru – dengan proses kreatif yang segar – untuk melahirkan karya mereka yang paling dinamis hingga saat ini."Ini adalah karya pertama di mana aku melepaskan banyak egoku," kata Bam, "Dan aku mengajak semuanya untuk menyampaikan ide-ide mereka. Awalnya tidak mudah karena memang agak sulit untuk mendengarkan orang lain, tapi Bayu dan Kevin datang dengan banyak hal baru yang menarik. Rasanya sangat menyenangkan ketika melihat bagaimana musik kami terus berkembang saat kami menulis musik bersama.""Ketika kami masih muda, kami tak pernah melihat ada band Indonesia yang sukses di kancah musik internasional, jadi kami selalu bermimpi untuk mendobrak hal tersebut," cerita Bayu Adisapoetra tentang keputusan mereka untuk pindah ke luar negeri. "Menurutku, hal terbaik dari kesuksesan di Indonesia adalah karena musisi dapat mempertahankan karir lebih lama di sana dibandingkan di tempat lain di dunia. Jika seorang musisi berhasil di Indonesia, maka mereka akan dicintai untuk waktu yang sangat lama."Dari sisi penampilan live, tahun ini Elephant Kind siap memperkenalkan diri mereka ke hadapan penonton yang benar-benar baru. Sebagai salah satu band alternatif terbaik Indonesia, mereka sebelumnya telah tampil sebagai pendukung utama bagi berbagai musisi internasional dan telah menjadi musisi pembuka untuk The xx dan Franz Ferdinand. Kehadiran mereka yang kuat di Asia Tenggara akhirnya mulai diterjemahkan secara global melalui kepindahan mereka ke Inggris. Tahun 2023 dipastikan menjadi tahun yang sangat menarik bagi Elephant Kind.