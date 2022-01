Terungkap Lagu Favorit Sepanjang Masa Keanu Reeves

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Terungkap bahwa aktor top dunia Keanu Reeves adalah penggemar band asal Inggris, Joy Division. Lebih lanjut, dia mengaku lagu terfavoritnya adalah "Love Will Tear Us Apart" milik Joy Division.Hal itu diungkapkan Reeves dalam acara The Late Show With Stephen Colbert. Dalam wawancara itu, Keanu diminta memilih satu lagu yang akan dia dengarkan di sisa hidupnya. Setelah tampak berpikir dengan menggoyangkan kepalanya, Reeves akhirnya menjawab "Love Will Tear Us Apart" yang dirilis pada 1980 oleh Joy Division.Dalam program itu, Reeves juga menjawab Roller Ball sebagai film favoritnya, juga sandwich kesukaannya adalah sandwich dengan selai kacang dan madu yang dengan roti panggang yang kering.Reeves kini berusia 57 tahun. Aktor asal Kanada itu telah membintangi sejumlah film-film box office, antara lain Speed (1994), The Matrix (1999), dan seri film John Wick (2014-2019).