Eross Candra: Lagu Hit Sheila On 7 Dibuat dengan Gitar Rp40 Ribu

Istilah "man behind the gun" rasanya tepat untuk menggambarkan bagaimana gitaris Sheila On 7 Eross Candra menulis lagu dengan alat musik seadanya, namun menghasilkan karya yang luar biasa. Hal itu diungkapkan Eross dalam diskusi bertajuk Melompat Lebih Tinggi dalam Menulis Lagu Bersama Eross Candra, yang diselenggarakan Aliansi Musisi Penulis Lagu Indonesia secara daring pada Selasa, 1 Maret 2022.Dalam diskusi itu, Eross membeberkan beberapa momen proses kreatif penulisan lagu-lagu hit Sheila On 7. Salah satu yang menarik adalah saat Eross menceritakan proses penulisan lagu-lagu dari album debut Sheila On 7 yang dirilis pada 1999, termasuk lagu hit "Kita" yang membuat nama band asal Yogyakarta itu dikenal secara nasional."Gitar Rp40 ribu bisa jual lagu jutaan kopi, pakai gitar puluhan juta gitu-gitu saja. Beli instrumen yang lebih nyaman untuk bikin lagu lebih bagus itu bullshit," kata Eross tertawa menyindir dirinya sendiri yang telah membuktikan kualitas karya tidak berbanding lurus dengan harga sebuah instrumen musik.Eross menulis lagu "Kita" saat masih duduk di bangku SMA dengan bermodal gitar murah itu. Sayangnya, gitar bersejarah itu kini entah di mana keberadaannya."Nasib gitar Rp40 ribu itu aku menyesal banget. Aku dulu lumayan bandel waktu SMA sampai terancam enggak lulus. Aku punya nazar kalau aku lulus, gitar itu aku sumbangkan. Gitar itu memberi aku banyak masalah (karena terlalu sering bermain gitar ketimbang belajar).""Akhirnya, gitar itu aku kasih ke penjaga sekolah," kata Eross.Selepas SMA, Eross pun mengejar cita-citanya menjadi musisi. Dia bersama bassist Sheila On 7, Adam Subarkah, merantau ke Jakarta untuk membagikan demo rekaman Sheila On 7 ke label-label musik. Sampai akhirnya demo rekaman Sheila On 7 dilirik produser Sony Music Entertainment Indonesia era itu, Jan Djuhana. Selebihnya, perjalanan Eross bersama Sheila On 7 adalah sejarah.