Fourtwnty hingga Monkey Boots Siap Meriahkan Konser Pesta Nada 2024 di Bekasi

foto: Instagram @pesta_nada

(SUR)

Jakarta: Kabar gembira untuk pecinta musik di Bekasi, Grup musik indie Fourtwnty dipastikan akan mengisi line up konser musik Pesta Nada 2024. Konser ini akan diselenggarakan di Grand Kamala Lagoon pada 24 Februari 2024 mendatang.Tak hanya Fourtwnty, sederet line up lain juga turut memeriahkan konser musik tersebut mulai dari Monkey Boots, Angel Beach, Belinda Fueza, hingga Jarkum.Pemilihan line up pengisi acara konser musik itu bertujuan untuk menyuguhkan hiburan lintas genre untuk anak-anak muda, khususnya gen Z.Promotor Pesta Nada, Denden Imadudin Soleh mengatakan konser ini diselenggarakan agar masyarakat bisa bersenang-senang usai Pemilu yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024."Ini pesta rakyat setelah pemilu bisa senang-senang bareng Fourtwnty. Jadi, setelah pesta demokrasi, lanjut Pesta Nada," kata Deden Imadudin Soleh.Dengan kombinasi genre yang beragam, Pesta Nada bertujuan memberikan pengalaman musikal yang berbeda dan tak terlupakan.Pesta Nada tidak hanya menawarkan konser musik, melainkan juga sebuah perayaan dari keanekaragaman dan kreativitas generasi muda.Tak hanya konser musik, Pesta Nada juga menyajikan beragam bazar menarik dari UMKM. Jadi, bagi warga Bekasi dan sekitarnya, ini adalah kesempatan langka untuk merasakan kegembiraan dan hiburan yang luar biasa.Tiket konser sudah bisa dibeli melalui situs tiketapasaja.com. Informasi selengkapnya bisa dilihat di akun Instagram Pesta Nada @pesta_nada.Tiket Pesta Nada terbagi dalam tiga kategori:- Early Ticket (14:00-15:00 WIB): Rp75.000- Dua Tiket (15:00 WIB): Rp140.000- Pre-Sale 1 (15:00 WIB): Rp80.000