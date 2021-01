Langgar Hak Cipta, Nicki Minaj Bayar Rp6,3 Miliar ke Tracy Chapman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rapper Nicki Minaj telah menyetujui pembayaran USD450 ribu atau sekitar Rp6,3 miliar kepada Tracy Chapman atas pelanggaran hak cipta.Kasus ini bermula saat Tracy menuntut penggunaan lagu "Baby Can I Hold You" (dirilis pada 1988) dalam track Nicki Minaj yang bertajuk "Sorry". Lagu "Sorry" sebenarnya tidak pernah dirilis secara resmi oleh Minaj, tetapi diputar di stasiun radio New York Hot 97.Sengketa ini berakhir di luar pengadilan dengan kesediaan Nicki membayar royalti Rp6,3 miliar itu.Sebelumnya, Nicki dikabarkan mendekati pihak Tracy untuk meminta izin menggunakan sampel lagu untuk kepentingan album "Queen" (dirilis pada 2018). Namun permintaan itu ditolak. Chapman memang tidak menghendaki karya musiknya dijadikan sampel musik musisi lain."Saya senang masalah ini diselesaikan dan berterima kasih atas hukum yang menegaskan bahwa hak artis dilindungi oleh hukum dan harus dihormati oleh artis lain," tulis Chapman dalam pernyataan, dilansir dari The Guardian."Saya berkali-kali mengalami situasi ini, soal izin penggunaan lagu saya, dengan segala hormat saya mengatakan tidak. Nampaknya Nyonya Minaj memilih untuk tidak mendengarkan kata saya dan menggunakan komposisi saya, meskipun saya (menolak) dengan jelas dan tegas," lanjut Chapman.Chapman adalah musisi legendaris asal Amerika berusia 56 tahun. Sepanjang kariernya, dia telah memenangkan empat Piala Grammy, dan masuk ke dalam 13 nominasi. Terakhir kali Chapman memenangkan Grammy adalah pada tahun 1996 lewat lagu hit "Give Me One Reason."(ASA)