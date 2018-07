Kesyahduan Efek Rumah Kaca di We The Fest 2018

Efek Rumah Kaca mendapat kesempatan menghibur di atas panggung utama WTF! Stage di We The Fest 2018 hari kedua, Sabtu, 21 Juli 2018. Pukul 18.30 trio Cholil, Poppy dan Akbar tampil membuka aksi panggung lewat singel Kamar Gelap, dilanjutkan singel Putih."Selamat malam We The Fest! Tadi lagu Kamar Gelap, kedua Putih. Berikut lagu terbaru Seperti Rahim Ibu," ucap Cholil diikuti permainan gitar.Visualisasi janin dalam balutan warna hijau mewarnai latar belakang ERK. Lagu ini ditayangkan perdana Februari 2018 sebagai soundtrack resmi program Mata Najwa, berkolaborasi dengan Najwa Shihab.Efek Rumah Kaca di We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Purba)Permainan Cholil Cs tidak berlangsung lama. Mereka membawakan Di Udara, disusul Desember dan Sebelah Mata ditemani visualisasi apik yang membuat semakin syahdu."Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada We The Fest, Ismaya Live, ini pertama kali bagi kami. Terima kasih juga buat kalian. Lagu terkahir dari kami, Biru," ungkap Cholil.Menit-menit terakhir saat membawakan lagu Biru tidak mengubah gerak-gerik penonton, mereka tampak berkontemplasi saat menatap panggung Efek Rumah Kaca.Hingga lima menit terakhir sebelum Efek Rumah Kaca bunyi adzan terdengar, sound dari Efek Rumah Kaca ikut tak terdengar. Perlahan dari petikan gitar hingga suara Cholil yang ikut tersamarkan.Efek Rumah Kaca di We The Fest 2018 (Foto: Medcom/Purba)(ELG)