Rendy Pandugo Kenalkan Dua Lagu Baru di We The Fest 2022

Rendy Pandugo menjadi penampil pertama sekaligus pembuka di We The Fest 2022. Penyanyi asal Medan ini tampil di salah satu dari empat panggung We The Fest, di WTF Park.Penampilan Rendy Pandugo dibuka dengan lagu yang membuat penonton mengikuti alunan lagu yang berjudul 'Secret'.Di atas panggung, Rendy Pandugo membawakan kabar gembira akan membawakan lagu barunya yang belum dirilis dan dimainkan di panggung manapun."Hari ini sangat spesial karena gw akan membawakan dua lagu yang gue belum rilis dan gue akan bawakan lagu ini di We The Fest," ucap Rendy Pandugo di We The Fest, Sabtu, 24 September 2022Kemudian Rendy Pandugo membawakan dua lagu tersebut dengan dinikmati para penggemar yang menantikan lagu tersebut akan dirilis.Rendy Pandugo menyebut lagu yang baru saja ia nyanyikan berjudul 'Wonder', tetapi ia mengatakan judul tersebut belum tetap dan tidak tahu akan diganti saat rilis atau tidak."Itu tadi 'Wonder' judulnya tapi belum tau akan jadi 'Wonder' atau nggak, karena enak (didengar) di kuping gue. Nanti kita lihat saat rilis akan berubah atau nggak," ujar Rendy Pandugo di atas panggung.Kemudian ia juga menyanyikan lagu terbaru nya yang kedua berjudul 'Cut The Line'. Namun, Rendy Pandugo belum memastikan kapan kedua lagu tersebut akan dirilis."Lagu berikut adalah lagu yang paling baru dan gatau kapan akan gue rilis. Khusus di WeThe Fest gue bawakan lagu ini," tutur Rendy Pandugo.Kemudian Rendy Pandugo lanjut dengan lagu yang membuat penonton ikut bernyanyi bersama yang berjudul 'HOME'."Dan ini lagu yang gue rilis di tahun 2020, berjudul 'HOME'" sambungnya.Lagu yang dirilis saat Pandemi Covid-19 ini menemani para penggemar saat di rumah. Penonton pun larut dengan lagu yang dibawakan Rendy Pandugo dan dibuat nostalgia pada tahun di mana lagu itu rilis.Di atas panggung, Rendy Pandugo menyanyikan beberapa lagu nya seperti: 'Secret', 'I don't care', 'Friends', 'HOME', 'MR. SUN', 'Sebuah Kisah Klasik', 'Morning Light', dan ditutup dengan 'Silver Rain'.We The Fest 2022 diselenggarakan mulai Jumat, 23 September hingga Minggu, 25 September 2022 di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta.