Chen EXO Bakal Konser di Indonesia

Setelah vakum dari dunia industri selama beberapa tahun, Chen EXO mulai aktif kembali menyapa para penggemar. Sebelumnya, Chen EXO sempat vakum karena wajib militer yang harus dijalani.Kabar Chen EXO kembali hadir ke industri hiburan pun disambut antusias oleh para EXO-L, sebutan untuk penggemarnya. Indonesia pun menjadi salah salah satu tempat yang akan dikunjungi Chen.Chen EXO akan tampil dalam acara bertajuk "Let's Love Indonesia" yang dilaksanakan pada 10-12 November 2022. Kedatangan Chen EXO telah dikonfirmasi sendiri oleh Red Angel Korea selaku penyelenggara acara.Melalui akun Twitter mereka, Red Angel Korea mengumumkan bahwa Chen EXO menjadi salah satu line up artis yang akan meramaikan konser tersebut."LET’S LOVE INDONESIA - WE ALL ARE ONE K-POP CONCERT INDONESIA. Official LINE UP — EXO CHEN! EXO-L pasti udah siap dong untuk dengar langsung suara CHEN di konser WE ALL ARE ONE? Sampai ketemu, EXO-L,” tulis mereka.Selain Chen EXO, CIX, NMIXX, SF9 dan ASTRO turut menjadi line up. Konser "Let’s Love Indonesia: We All Are One K-Pop Concert" akan dilaksanakan di Stadion Madya GBK, Jakarta.Chen sebelumnya memang menjalani wajib militer. Selain wajib militer, Chen EXO juga sempat mengejutkan penggemar. Pasalnya pada waktu itu dia mengumumkan bahwa dirinya akan menikah dalam waktu dekat. Tak lama berselang, Chen juga mengumumkan bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah.Pengumuman dirinya akan memiliki anak tak berselang lama setelah pernikahannya dilaksanakan. Dalam tiga bulan, Chen EXO resmi menjadi seorang ayah.